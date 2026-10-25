Run For Love 2026: Điểm hẹn của những bước chạy yêu thương trong hành trình “Chạm Thu Hà Nội”

Hồ Tây trở thành điểm hội tụ của hoạt động thể thao cộng đồng khi giải chạy Run For Love 2026 thu hút hơn 2.000 vận động viên. Không chỉ tạo cơ hội tham gia vận động với nhiều cự ly, sự kiện còn nằm trong định hướng kết hợp thể thao, văn hóa và du lịch nhằm gia tăng sức hấp dẫn của mùa thu Hà Nội.

Từ sáng sớm, khu vực Không gian Văn hóa Sáng tạo Tây Hồ đã rộn ràng không khí của Run For Love 2026. Các vận động viên thuộc nhiều lứa tuổi tập trung chuẩn bị cho những cự ly thi đấu, tạo nên không khí thể thao đầy năng lượng bên Hồ Tây

Run For Love 2026: Ba cự ly kết nối cộng đồng bên Hồ Tây

Giải chạy Run For Love 2026 tiếp tục được tổ chức tại Hà Nội, đánh dấu mùa thứ 5 với sự tham gia của đông đảo người yêu thể thao. Cụ thể, chương trình có ba cự ly 1,5 km, 5 km và 10 km, tạo điều kiện để người tham gia lựa chọn thử thách phù hợp với khả năng và mục tiêu vận động cá nhân.

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Nguyễn Chiến Thắng nhấn mạnh: “Run For Love 2026 tiếp tục lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao, hưởng ứng phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, hướng tới mục tiêu ‘Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh’. Thông qua giải chạy, Vietnam Airlines mong muốn khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh, lan tỏa tình yêu thương và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Đây cũng là dịp để các vận động viên cảm nhận vẻ đẹp mùa thu Hà Nội trên từng cung đường, góp thêm một trải nghiệm ý nghĩa trong hành trình ‘Chạm Thu Hà Nội’ cùng Vietnam Airlines”

Không khí hào hứng tại vạch xuất phát Run For Love 2026. Với ba cự ly 1,5 km, 5 km và 10 km, giải chạy mang đến những lựa chọn phù hợp với nhiều độ tuổi và khả năng vận động khác nhau

Những bước chân nối tiếp nhau trong không khí buổi sớm, mở đầu cho một ngày tranh tài trên ba cự ly. Phía trước mỗi người là một mục tiêu riêng, từ cải thiện thành tích cá nhân đến tận hưởng niềm vui vận động cùng cộng đồng

Những đoàn vận động viên trong sắc áo hồng nối dài trên cung đường ven Hồ Tây, mang đến một góc nhìn khác về mùa thu Hà Nội. Giữa không gian mặt nước, hàng cây và nhịp sống buổi sớm, đường chạy trở thành nơi người tham gia vừa thử thách sức bền, vừa cảm nhận vẻ đẹp của Thủ đô qua từng kilomet

Diễn viên Nhan Phúc Vinh góp mặt tại Run For Love 2026, cùng các vận động viên hòa mình vào không khí thể thao sôi động bên Hồ Tây. Sự hiện diện của nam diễn viên mang đến thêm một gương mặt quen thuộc trên đường chạy. “Tôi nghĩ giá trị của một giải chạy còn được thể hiện qua những điều tích cực lan tỏa sau mỗi mùa tổ chức. Run For Love mang đến cơ hội để mọi người kết nối thông qua thể thao, chia sẻ tinh thần sống tích cực và sự quan tâm dành cho nhau. Với tôi, được tham gia giải chạy giữa không gian mùa thu Hà Nội là một trải nghiệm đáng trân trọng. Tôi hy vọng những bước chạy hôm nay sẽ truyền cảm hứng để nhiều người duy trì thói quen vận động và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng”

Trên đường chạy Run For Love, hình ảnh các vận động viên khiếm thị cùng người dẫn đường mang đến một câu chuyện đặc biệt về sự đồng hành. Sợi dây nhỏ nối giữa hai người giúp họ duy trì sự phối hợp trong từng bước chạy, trong khi sự tin tưởng và thấu hiểu được xây dựng qua quá trình tập luyện, giao tiếp và cùng hướng tới vạch đích

Cự ly 1,5 km dành riêng cho các vận động viên nhí mang đến sắc màu tươi vui cho Run For Love 2026. Những bước chân nhỏ đầy quyết tâm, những nụ cười rạng rỡ. Với nhiều em, đây là cơ hội thử sức trên đường chạy, rèn luyện sự tự tin và cảm nhận niềm vui khi tự mình chinh phục vạch đích

Bên cạnh hoạt động rèn luyện thể chất, giải chạy còn tạo không gian giao lưu giữa những người tham gia, góp phần đưa thể thao đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Đặc biệt, bối cảnh Hồ Tây mang đến sự kết nối giữa trải nghiệm vận động ngoài trời và cảnh quan đô thị, qua đó mở rộng cách khám phá Hà Nội thông qua các hoạt động trải nghiệm.

Chạm Thu Hà Nội 2026 kết nối văn hóa và du lịch

Không dừng lại ở một sự kiện thể thao, Run For Love 2026 là một phần trong chuỗi hoạt động Chạm Thu Hà Nội 2026 do Vietnam Airlines gắn kết với các trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và thể thao tại Thủ đô.

Các vận động viên hoàn thành cự ly thi đấu tại Run For Love 2026. Khoảnh khắc về đích ghi dấu nỗ lực chinh phục mục tiêu cá nhân, thể hiện tinh thần thể thao và sự gắn kết cộng đồng tại giải chạy

Lễ trao giải ghi nhận những vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại các cự ly thi đấu của Run For Love 2026. Phía sau những kết quả trên đường chạy là quá trình tập luyện, sự kiên trì và quyết tâm chinh phục mục tiêu của mỗi người.

Lễ trao giải ghi nhận những vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại các cự ly thi đấu của Run For Love 2026. Phía sau những kết quả trên đường chạy là quá trình tập luyện, sự kiên trì và quyết tâm chinh phục mục tiêu của mỗi người

Vietnam Airlines tri ân các nhà tài trợ đã đồng hành cùng Run For Love 2026. Sự hỗ trợ của các đơn vị góp phần vào thành công của giải chạy, lan tỏa tinh thần thể thao và những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng

Run For Love 2026 khép lại trong những nụ cười và khoảnh khắc lưu giữ kỷ niệm của các vận động viên, gia đình và tình nguyện viên. Qua 5 mùa tổ chức, giải chạy tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần vận động và kết nối cộng đồng. Những bước chạy bên Hồ Tây cũng góp thêm một dấu ấn cho chuỗi hoạt động “Chạm Thu Hà Nội 2026” của Vietnam Airlines

Chuỗi hoạt động được giới thiệu với nhiều loại hình trải nghiệm, từ Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert đến giải bơi chải thuyền rồng, ván SUP và Run For Love, chuỗi sự kiện mang đến những trải nghiệm đa dạng về văn hóa, nghệ thuật và thể thao.

Thông qua những hoạt động đa dạng này, hình ảnh Hà Nội được giới thiệu không chỉ qua các di sản và công trình kiến trúc mà còn qua đời sống văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và trải nghiệm ngoài trời. Nhờ đó, mùa thu có thêm những nội dung trải nghiệm để tiếp cận du khách trong nước và quốc tế.

Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines định hướng kết hợp lợi thế kết nối hàng không với các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch. Đồng thời, việc tham gia quảng bá điểm đến thông qua nhiều loại hình trải nghiệm góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Nội và Việt Nam tới du khách.

Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài của định hướng này còn phụ thuộc vào khả năng duy trì các hoạt động có chất lượng, tạo trải nghiệm thực tế cho du khách và kết nối sự kiện với những sản phẩm du lịch cụ thể.