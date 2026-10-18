Garmin Run Vietnam 2026: Ngày hội kết nối cộng đồng chạy bộ

Các runner tràn đầy năng lượng tại vạch xuất phát Garmin Run Vietnam 2026

Garmin Run Vietnam 2026 mang chủ đề “From Zero to Hero”, kết nối những người lần đầu tham gia giải chạy với các vận động viên giàu kinh nghiệm. Dù khác nhau về xuất phát điểm, các runner cùng hướng đến mục tiêu vượt qua giới hạn bản thân và duy trì thói quen vận động.

Garmin Run Vietnam 2026: Sôi động trên đường chạy

Đông đảo runner hội tụ, cùng lan tỏa tinh thần thể thao và lối sống năng động

Từ 4 giờ sáng, các runner cự ly 21 km bắt đầu tranh tài, tiếp nối là những lượt xuất phát của cự ly 10 km và 5 km. Cung đường qua khu đô thị Thủ Thiêm mang đến không gian chạy bộ thoáng đãng bên sông Sài Gòn. Sự góp mặt của vận động viên Phạm Tiến Sản, diễn viên Phương Anh Đào cùng đông đảo người yêu thể thao góp phần tạo nên không khí sôi nổi.

Bên cạnh cuộc đua, khu vực Garmin Experience mang đến nhiều hoạt động như Hybrid Training, Pickleball, trải nghiệm thiết bị thể thao, cá nhân hóa áo chạy và khắc tên lên huy chương. Các khu vực chụp ảnh, chăm sóc và phục hồi thể lực cũng giúp runner lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ trước và sau vạch đích.

Garmin Run Vietnam 2026 lan tỏa tinh thần “From Zero to Hero”

Với diễn viên Phương Anh Đào, việc lần đầu thử sức ở cự ly 5 km là cơ hội bước ra khỏi vùng quen thuộc. Năng lượng từ hàng nghìn runner và sự cổ vũ trên đường chạy giúp cô có thêm động lực chinh phục những mục tiêu mới.

Ý chí và nghị lực giúp vận động viên Anh Lính Chì vượt qua giới hạn bản thân, chinh phục đường chạy 5 km

Đặc biệt, đường chạy Garmin Run Vietnam 2026 còn ghi dấu hành trình của một vận động viên mất một chân nhưng vẫn nỗ lực hoàn thành cự ly 5 km. Hành trình của anh cho thấy giới hạn không chỉ nằm ở thể chất, mà còn được vượt qua bằng ý chí, sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi mục tiêu. Sự hiện diện của những runner với những xuất phát điểm khác nhau đã góp phần lan tỏa tinh thần thể thao tích cực tại sự kiện.

Garmin Run hướng đến mô hình ngày hội thể thao

Theo ông Sky Chen, Giám đốc Khu vực Garmin Đông Nam Á của Garmin, định hướng phát triển Garmin Run trong những năm tới là mở rộng trải nghiệm, kết nối chạy bộ, công nghệ và lối sống năng động.

Từ chuỗi tập luyện Road To Garmin Run đến các hoạt động trong ngày thi đấu, sự kiện hướng đến việc giúp người tham gia hiểu cơ thể, nâng cao thể lực và duy trì thói quen vận động.

Đặc biệt, đường chạy Garmin Run Vietnam 2026 còn có sự góp mặt của một "runner bốn chân" với bib thi đấu được đeo ngay ngắn. Hình ảnh chú chó cùng tham gia đường chạy bên cạnh các vận động viên tạo nên điểm nhấn thú vị, mang đến không khí gần gũi, vui tươi cho ngày hội. Sự xuất hiện đáng yêu này cũng góp phần làm phong phú trải nghiệm tại giải chạy, nơi mỗi bước chân đều gắn với niềm vui vận động và tinh thần kết nối.

Một “runner bốn chân” góp mặt trên đường chạy Garmin Run Vietnam 2026.

Ngày hội là dịp để cộng đồng runner giao lưu, kết nối và chia sẻ niềm đam mê chạy bộ

Garmin Run Vietnam 2026 khép lại, nhưng tinh thần “From Zero to Hero” vẫn tiếp tục trên hành trình của mỗi runner. Từ bước chạy đầu tiên đến những cột mốc mới, mỗi người đều có cơ hội khám phá giới hạn và tạo động lực để tiến xa hơn.



