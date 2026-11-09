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Văn hóa - Giải trí

Chaeryeong (ITZY) ra mắt mini album đầu tay “Lovesick”

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Sau gần 8 năm hoạt động cùng nhóm nhạc ITZY, Chaeryeong chính thức bước vào hành trình solo với mini album Lovesick. Sản phẩm gồm 4 ca khúc, đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của nữ thần tượng, đồng thời mở ra cơ hội để cô thể hiện cá tính âm nhạc riêng.

Trước ngày phát hành, JYP Entertainment đã công bố video giới thiệu ngắn cả 4 ca khúc trong mini album Lovesick, gồm ca khúc chủ đề cùng tên, Moonlit Club, Scent và Favorite Reason. Trước đó, hai đoạn teaser cho MV ca khúc chủ đề cũng lần lượt được giới thiệu, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Chaeryeong (ITZY) ra mắt solo với mini album đầu tay “Lovesick” - Ảnh 1.

Chaeryeong giới thiệu mini album solo đầu tay Lovesick (Ảnh: The Korea Times)

Theo giới thiệu từ công ty quản lý, Lovesick khai thác cảm xúc háo hức, rung động khi bắt đầu phải lòng một người. Chủ đề tình yêu được thể hiện qua những giai điệu và sắc thái cảm xúc khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc xoay quanh những trải nghiệm tình cảm của tuổi trẻ.

Đáng chú ý, Chaeryeong tham gia viết lời cho ca khúc Favorite Reason. Đây là chi tiết cho thấy sự chủ động của nữ ca sĩ trong quá trình xây dựng sản phẩm, thay vì chỉ tập trung vào vai trò trình diễn. Bên cạnh đó, cô còn mở blog cá nhân để chia sẻ quá trình chuẩn bị album, những câu chuyện hậu trường và suy nghĩ của mình với người hâm mộ.

Dấu mốc mới sau hành trình cùng ITZY

Ra mắt cùng ITZY vào tháng 2/2019, Chaeryeong được biết đến với khả năng vũ đạo nổi bật, kỹ thuật trình diễn linh hoạt và phong thái sân khấu giàu năng lượng. Trong đội hình nhóm, cô cùng Yeji, Lia, Ryujin và Yuna tạo nên màu sắc âm nhạc đặc trưng qua những ca khúc như: Dalla Dalla, Wannabe, Not Shy và Untouchable.

Chaeryeong (ITZY) ra mắt solo với mini album đầu tay “Lovesick” - Ảnh 2.

Nhóm nhạc nữ ITZY ra mắt năm 2019, gồm 5 thành viên Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong và Yuna (Ảnh: The Korea Times)

Sau nhiều năm hoạt động tập thể, việc phát hành Lovesick mở ra cơ hội để Chaeryeong thử nghiệm cách thể hiện khác biệt, đồng thời cho thấy những khía cạnh cá nhân chưa có nhiều dịp bộc lộ trong các sản phẩm của nhóm. Cô cũng trở thành thành viên thứ ba của ITZY phát hành sản phẩm solo, sau Yeji và Yuna.

Đối với các nhóm nhạc K-pop, hoạt động cá nhân là một bước phát triển đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của từng thành viên. Đây không chỉ là cơ hội mở rộng phạm vi hoạt động mà còn giúp nghệ sĩ định hình phong cách riêng, tiếp cận những nhóm khán giả mới và thể hiện khả năng sáng tạo ở nhiều vai trò.

Chaeryeong (ITZY) ra mắt solo với mini album đầu tay “Lovesick” - Ảnh 3.

Chaeryeong là thành viên thứ ba của ITZY phát hành sản phẩm solo, sau Yeji và Yuna (Ảnh: The Korea Times)

Mini album Lovesick cùng ca khúc chủ đề cùng tên được phát hành lúc 18 giờ ngày 9/11 (giờ Hàn Quốc). Trước đó một giờ, Chaeryeong sẽ tổ chức buổi phát sóng trực tiếp đếm ngược cùng người hâm mộ.

Với sản phẩm solo đầu tay, Chaeryeong đứng trước một dấu mốc mới: từ một thành viên quen thuộc trong đội hình ITZY đến nghệ sĩ tự kể câu chuyện âm nhạc bằng tên tuổi và dấu ấn riêng. Sự đón nhận của khán giả đối với Lovesick sẽ là một trong những yếu tố đáng chú ý trong chặng đường tiếp theo của nữ ca sĩ.

Nguồn: The Korea Times

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