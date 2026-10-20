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Văn hóa - Giải trí

Chaeryeong (ITZY) chính thức ra mắt solo với mini album đầu tay

HOÀNG HẠNH, HOÀNG ANH
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(HTV) - Sau 7 năm hoạt động cùng ITZY, Chaeryeong chính thức bước vào chặng đường âm nhạc riêng với mini album đầu tay "Lovesick", dự kiến phát hành ngày 9/11. Sản phẩm gồm bốn ca khúc, trong đó nữ ca sĩ tham gia viết lời cho một bài hát.

Ngày 19/10, JYP Entertainment công bố kế hoạch ra mắt solo của Chaeryeong thông qua trailer, danh sách ca khúc và lịch trình quảng bá cho mini album "Lovesick". Đây là lần đầu nữ thần tượng phát hành sản phẩm âm nhạc riêng kể từ khi ra mắt cùng nhóm nhạc nữ ITZY vào năm 2019.

Chaeryeong bước sang chương mới sau 7 năm đồng hành cùng ITZY

Với Lovesick, Chaeryeong trở thành thành viên thứ ba của ITZY hoạt động solo, sau Yeji và Yuna. Yeji phát hành EP Air vào tháng 3/2025, trong khi Yuna ra mắt sản phẩm "Ice Cream" vào tháng 3/2026.

Chaeryeong (ITZY) chính thức ra mắt solo với mini album đầu tay - Ảnh 1.

Mini album Lovesick đánh dấu cột mốc mới trong hành trình âm nhạc của Chaeryeong (Ảnh: JYP Entertainment)

Trong thời gian hoạt động cùng ITZY, Chaeryeong góp mặt trong hành trình âm nhạc của nhóm với những ca khúc như "Dalla Dalla" và "Wannabe". Cô được công ty quản lý đánh giá cao về giọng hát live ổn định, phong cách vũ đạo mềm mại và sự linh hoạt khi xuất hiện trên các chương trình giải trí.

Việc phát hành album riêng mở ra cơ hội để nữ ca sĩ thể hiện màu sắc cá nhân bên cạnh hình ảnh quen thuộc của một thành viên ITZY. Tuy nhiên, phong cách âm nhạc cụ thể mà Chaeryeong lựa chọn vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Chaeryeong (ITZY) chính thức ra mắt solo với mini album đầu tay - Ảnh 2.
Chaeryeong (ITZY) chính thức ra mắt solo với mini album đầu tay - Ảnh 3.

Chaeryeong là thành viên thứ ba của ITZY phát hành sản phẩm solo, sau Yeji và Yuna (Ảnh: Chaeryeong Instagram)

Mini album "Lovesick" có bốn ca khúc, gồm bài hát chủ đề cùng tên, "Moonlit Club", "Scent" và "Favorite Reason". Điều đặc biệt là Chaeryeong tham gia viết lời cho Favorite Reason, cho thấy sự góp mặt của cô trong quá trình xây dựng nội dung âm nhạc của sản phẩm.

Trailer về một cô gái bất ngờ biết yêu trong album solo của Chaeryeong

Bên cạnh danh sách ca khúc, trailer giới thiệu "Lovesic"k tạo sự chú ý bằng cách kể chuyện mang màu sắc hài hước. Video khắc họa Chaeryeong như một cô gái gần như không bị tác động bởi những sự việc diễn ra xung quanh.

Dù đứng trước bánh sinh nhật, chứng kiến điện thoại bốc cháy, trúng số hay phải chịu tiếng ồn từ hàng xóm, nhân vật vẫn giữ thái độ bình thản. Sự thay đổi chỉ xuất hiện khi cô bất ngờ phải lòng một đối tượng chưa được tiết lộ danh tính.

Cách xây dựng tình huống này tạo ra câu hỏi về ý nghĩa của chữ “Lovesick”, tức trạng thái say mê, tương tư vì tình yêu, trong câu chuyện của nữ ca sĩ. Đối tượng bí ẩn trong trailer cũng trở thành chi tiết khơi gợi sự tò mò trước khi album chính thức ra mắt.

Chaeryeong (ITZY) chính thức ra mắt solo với mini album đầu tay - Ảnh 4.
Chaeryeong (ITZY) chính thức ra mắt solo với mini album đầu tay - Ảnh 5.

Chaeryeong hé lộ hình ảnh mới trong dự án solo đầu tay, với ca khúc chủ đề mang tên Lovesick (Ảnh: Official Trailer)

Theo kế hoạch của JYP Entertainment, các nội dung quảng bá tiếp theo gồm ảnh concept, hình ảnh từ MV, teaser MV và phần giới thiệu trước album sẽ được công bố lần lượt.

Mini album "Lovesick" dự kiến phát hành vào 18 giờ ngày 9/11 (giờ Hàn Quốc). Sản phẩm được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong hoạt động âm nhạc của Chaeryeong, khi nữ ca sĩ lần đầu giới thiệu thế giới âm nhạc của riêng mình sau nhiều năm đồng hành cùng ITZY.

Nguồn tin: The Korean Times

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