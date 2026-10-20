Chồng giỏi kiếm tiền nhưng ngại việc nhà: nên trách móc hay cùng nhau thay đổi? | Bản lĩnh đối mặt

Đừng chờ chồng tự nhận ra mọi việc

Mang câu chuyện của cô bạn thân đến chương trình, khách mời Triều Ngân bày tỏ sự khó chịu khi người chồng dù giao toàn bộ tiền lương cho vợ nhưng sau giờ làm chỉ chơi game, ít chủ động phụ giúp việc nhà hay chăm sóc con. Khi được nhờ vả, anh thường làm qua loa, không đúng mong muốn của vợ, khiến những bất đồng ngày càng căng thẳng.

Phân tích tình huống, TS. Tô Nhi A chỉ ra một trong những nguyên nhân khiến vợ chồng dễ xung đột: người vợ kỳ vọng chồng phải tự quan sát và nhận biết những việc cần làm, trong khi người chồng chưa hình thành thói quen chia sẻ công việc gia đình từ trước.

Khách mời Triều Ngân chia sẻ tình huống người chồng giỏi kiếm tiền nhưng thiếu chủ động làm việc nhà

Theo nữ tiến sĩ, nếu một người chưa từng có thói quen dọn dẹp hay chăm sóc nhà cửa từ khi còn độc thân, việc yêu cầu họ lập tức thành thạo mọi việc là điều khó thực hiện. Thay vì liên tục trách móc hay chờ bạn đời tự hiểu ý mình, người vợ có thể trao đổi rõ ràng về nhu cầu, thống nhất cách phân công và từng bước giúp chồng hình thành thói quen.

Điều quan trọng là giao việc cụ thể, phù hợp với khả năng, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của đối phương. Cách tiếp cận này giúp giảm cảm giác bị phê phán, tạo điều kiện để cả hai cùng điều chỉnh và tiến bộ.

Chia sẻ việc nhà cũng là cách giữ lửa hôn nhân

Đồng tình với quan điểm trên, ca sĩ Hải Yến nhìn nhận việc người chồng đảm đương trách nhiệm kinh tế cũng là một hình thức đóng góp cho gia đình. Tuy nhiên, sự sẻ chia không nên chỉ dừng lại ở tiền bạc, mà cần được thể hiện qua những hành động thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Khi cùng nhau chăm con, dọn dẹp nhà cửa hay chuẩn bị bữa ăn, vợ chồng không chỉ san sẻ khối lượng công việc mà còn có thêm cơ hội trò chuyện, lắng nghe và thấu hiểu nhau. Những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường ấy có thể trở thành cầu nối giúp hai người gần gũi hơn.

Câu chuyện trong tập 52 Bản lĩnh đối mặt gợi mở rằng, để xây dựng một gia đình bền vững, cả hai cần nhìn nhận đóng góp của nhau, thẳng thắn trao đổi về trách nhiệm và cùng tìm ra cách phân chia công việc phù hợp. Thay vì biến việc nhà thành nguyên nhân tranh cãi, sự chủ động và tinh thần hợp tác có thể giúp vợ chồng từng bước tháo gỡ bất đồng, vun đắp tổ ấm bằng những hành động cụ thể mỗi ngày.

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