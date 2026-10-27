Ba gương mặt sáng giá cho vai James Bond tiếp theo

Cuộc đua tìm kiếm gương mặt tiếp theo đảm nhận vai điệp viên huyền thoại James Bond đang trở nên gay cấn. Jack Lowden, Callum Turner, và Josh O'Connor hiện là ba cái tên sáng giá nhất được đồn đoán sẽ kế thừa chiếc áo tuxedo từ tay Daniel Craig.

Lợi thế của Jack Lowden là kinh nghiệm trong dòng phim tình báo. Anh nổi tiếng với vai đặc vụ MI5 River Cartwright trong loạt phim Slow Horses, dù nhân vật của anh kém chải chuốt hơn Bond.

Nam diễn viên người Scotland Jack Lowden, nổi tiếng với vai River Cartwright trong loạt phim tình báo Slow Horses

Trong khi đó, với vẻ điển trai mang hơi hướng truyền thống, Callum Turner được đánh giá là lựa chọn mang đậm chất hào hoa và cổ điển nhất. Anh từng xuất hiện trong loạt phim Fantastic Beasts (tức Sinh vật huyền bí).

Nam diễn viên người Anh Callum Turner, ngôi sao của các loạt phim đình đám như Masters of the Air và Fantastic Beasts

Cái tên cuối cùng là Josh O'Connor, được giới phê bình đánh giá cao nhờ vai Thái tử Charles trong loạt phim The Crown. O’Connor có thể thổi làn gió phóng khoáng, có phần bụi bặm và hài hước hơn cho Điệp viên 007.

Nam diễn viên người Anh Josh O'Connor, gương mặt quen thuộc qua vai diễn Thái tử Charles trong The Crown và phim điện ảnh Challengers

Phim dự kiến khởi quay trong năm tới. Giữa lúc hãng phim Amazon MGM Studios chưa chính thức xác nhận người được chọn, màn đồn đoán từ công chúng và giới phê bình vẫn sẽ tiếp tục.