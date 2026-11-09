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Carlos Alcaraz lần đầu vô địch Paris Masters

THIÊN BÌNH
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Carlos Alcaraz đánh bại Ben Shelton sau hai set đấu để lần đầu đăng quang Paris Masters, đồng thời bổ sung danh hiệu Masters 1000 thứ chín vào bộ sưu tập của mình.

Carlos Alcaraz lần đầu vô địch Paris Masters - Ảnh 1.

Carlos Alcaraz lần đầu vô địch Paris Masters (Ảnh: RPM)

Carlos Alcaraz vượt qua Ben Shelton với tỉ số 7-6(5), 7-5 trong trận chung kết Paris Masters 2026. Cuộc so tài kéo dài 1 giờ 57 phút, chứng kiến tay vợt người Tây Ban Nha thể hiện bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Đây là lần đầu Alcaraz giành chức vô địch giải đấu này.

Set đầu tiên diễn ra giằng co trong khoảng 65 phút. Shelton nhập cuộc tốt với những pha giao bóng uy lực, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội giành break. Tay vợt người Mỹ có bốn cơ hội ở game thứ ba và thêm hai cơ hội ở game thứ bảy, nhưng không tận dụng thành công. Alcaraz dần cải thiện khả năng giao bóng và duy trì thế cân bằng trước khi đưa set đấu vào loạt tie-break.

Ở loạt đấu cân não, Alcaraz giành lợi thế và khép lại set đầu với tỉ số 7-6(5). Shelton mắc lỗi tự đánh hỏng thứ 17 trong set, tạo điều kiện để đối thủ có được điểm số quyết định.

Sang set hai, Alcaraz có thời điểm gặp khó khăn. Một lỗi giao bóng kép ở tỉ số 2-2 khiến anh mất game giao bóng và để Shelton vươn lên dẫn 4-2. Tuy nhiên, tay vợt Tây Ban Nha nhanh chóng điều chỉnh lối chơi. Từ thế bị dẫn 2-4, Alcaraz thắng 12 trong 15 điểm tiếp theo, cân bằng thế trận và vượt lên dẫn 5-4.

Khi Shelton giao bóng để đưa set đấu vào tie-break, Alcaraz tạo được hai cơ hội kết thúc trận đấu. Anh tận dụng thành công cơ hội quyết định bằng một cú đánh thắng điểm, ấn định chiến thắng 7-5.

Chức vô địch Paris Masters là danh hiệu thứ 29 trong sự nghiệp của Alcaraz và là danh hiệu Masters 1000 thứ chín. Tay vợt này cũng vừa đăng quang tại Vienna vài ngày trước đó. Trước Paris Masters, anh từng hai lần vô địch Roland-Garros vào các năm 2024 và 2025. Thành tích mới giúp Alcaraz có thêm một dấu mốc đáng chú ý tại thủ đô nước Pháp.

Nguồn: Rolex Paris Masters

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