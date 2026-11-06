Taylor Fritz vào tứ kết Paris Masters, chờ đối đầu Carlos Alcaraz

Hạt giống số 11 Taylor Fritz vượt qua Arthur Fils sau hai ván đấu với cùng sự chủ động trong những thời điểm quan trọng. Tay vợt người Mỹ ghi 14 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, có hai lần bẻ game giao bóng của đối thủ và khép lại trận đấu với tỷ số 6-3, 6-4.

Taylor Fritz có trận đấu ấn tượng, tiến thẳng vào tứ kết Paris Masters

Chiến thắng giúp Fritz tiến vào tứ kết giải Masters 1000 tại Paris. Tay vợt đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng ATP Race to Turin tiếp tục nuôi hy vọng giành suất tham dự ATP Finals, giải đấu dành cho những tay vợt xuất sắc nhất mùa giải.

Thử thách tiếp theo của Fritz sẽ rất đáng chú ý. Đối thủ của anh là hạt giống số 2 Carlos Alcaraz

Ở một trận đấu khác, Nuno Borges giành vé vào tứ kết sau chiến thắng áp đảo trước tay vợt trẻ người Peru Ignacio Buse. Đại diện Bồ Đào Nha chỉ cần hai ván để khép lại trận đấu với tỷ số 6-0, 6-2.

Borges thể hiện hiệu quả trong những game giao bóng, đạt tỷ lệ thắng điểm giao bóng một lên đến 87%. Anh cũng có năm lần bẻ game giao bóng của đối thủ. Tại tứ kết, Borges sẽ đối đầu Casper Ruud trong cuộc cạnh tranh suất vào bán kết Paris Masters.