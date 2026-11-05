Alcaraz vào vòng 3 Paris Masters (Ảnh: NDTV)

Tại Giải quần vợt Paris Masters 2026 ở Pháp, hạt giống số 2 Carlos Alcaraz đánh bại tay vợt người Mỹ Alex Michelsen với tỉ số 7-6, 6-3 để vào vòng 3.

Trước đối thủ trẻ hơn, tay vợt người Tây Ban Nha thể hiện bản lĩnh và khả năng kiểm soát trận đấu. Set đầu tiên diễn ra giằng co, buộc hai tay vợt phải phân định thắng thua bằng loạt tie-break. Alcaraz giành chiến thắng 7-6, trước khi khép lại trận đấu với tỉ số 6-3 ở set hai.

Cùng giành quyền vào vòng 3 còn có Arthur Fils. Tay vợt chủ nhà vượt qua Tomáš Macháč của CH Séc với tỉ số 6-3, 7-6. Fils khởi đầu thuận lợi và thắng 6-3 ở set đầu tiên. Sang set hai, Macháč thi đấu quyết liệt hơn và đưa trận đấu vào loạt tie-break. Tuy nhiên, tay vợt người Pháp vẫn giành chiến thắng 7-4 ở loạt đấu này.

Daniil Medvedev phải dừng bước sau thất bại trước tay vợt người Peru Ignacio Buse (Ảnh: NDTV)

Ở chiều ngược lại, hạt giống số 4 Daniil Medvedev phải dừng bước sau thất bại trước tay vợt người Peru Ignacio Buse. Dù được đánh giá cao hơn, Medvedev không thể phát huy thế mạnh trước lối chơi tự tin của đối thủ. Buse tận dụng tốt các cơ hội và thắng cả hai set với cùng tỉ số 6-4.

Một bất ngờ khác là việc Novak Djokovic bị loại trước tay vợt vượt qua vòng loại người Australia Rinky Hijikata. Djokovic khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 6-2 ở set đầu tiên. Tuy nhiên, Hijikata sau đó thi đấu quyết tâm và thắng liên tiếp hai set với cùng tỉ số 6-3. Tay vợt người Australia hoàn tất màn ngược dòng với chiến thắng chung cuộc 2-6, 6-3, 6-3.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2005, Djokovic không thể vào tứ kết một giải ATP Masters 1000.



