Alcaraz vô địch Paris Masters, hướng tới danh hiệu ATP Finals đầu tiên

Carlos Alcaraz vượt qua cuộc đấu tranh tâm lý, giành chức vô địch Paris Masters

Trong trận chung kết diễn ra tại Paris (Pháp) vào ngày 8/11, Carlos Alcaraz đã đánh bại tay vợt người Mỹ Ben Shelton sau hai set đấu với tỷ số 7-6(5) và 7-5. Chiến thắng này giúp ngôi sao người Tây Ban Nha ấn định danh hiệu thứ 5 trong năm. Đồng thời, đây là chức vô địch thứ 3 của anh kể từ khi tái xuất tại US Open sau quãng nghỉ kéo dài gần 5 tháng vì chấn thương cổ tay.

Carlos Alcaraz đánh bại tay vợt người Mỹ Ben Shelton và giành chức vô địch Paris Masters (Ảnh: Reuters)

Chia sẻ với truyền thông vào ngày 9/11, chủ nhân 7 danh hiệu Grand Slam đánh giá tuần lễ thi đấu tại Paris là thời điểm anh đạt phong độ tốt nhất kể từ ngày quay trở lại. Đặc biệt, điều lớn nhất giúp anh giành chiến thắng chính là sự ổn định về tâm lý.

"Tại giải đấu tuần này, tôi đã đối mặt với rất nhiều khó khăn và vượt qua vấn đề tâm lý của chính mình", Carlos Alcaraz cho biết. Anh tiết lộ bản thân đã trải qua những cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt ngay trong trận đấu để giữ vững sự tích cực, duy trì tinh thần vững vàng và ngăn chặn những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến lối chơi.

Alcaraz sẵn sàng chinh phục chức vô địch ATP Finals

Danh hiệu tại Paris Masters là cơ hội để tay vợt người Tây Ban Nha từng bước chinh phục ATP Finals - giải đấu cuối mùa danh giá của hệ thống ATP Tour. Ở mùa giải năm 2025, Alcaraz từng bỏ lỡ chức vô địch khi thua Jannik Sinner trong trận chung kết và giành được vị trí Á quân.

Danh hiệu tại Paris Masters là cơ hội để tay vợt người Tây Ban Nha chinh phục ATP Finals (Ảnh: Reuters)

Bày tỏ về mục tiêu sắp tới, Alcaraz thừa nhận ATP Finals là danh hiệu mà anh luôn khao khát chinh phục trong sự nghiệp. Dù không chắc chắn liệu có thể hoàn thành mục tiêu ngay trong năm nay hay những mùa giải tiếp theo, Alcaraz khẳng định sẽ nỗ lực hết mình.

Bước vào giải đấu cuối mùa năm nay, ngôi sao sở hữu 7 danh hiệu Grand Slam cho biết anh đã tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm về những khía cạnh chuyên môn cần cải thiện. Với hành trang vững chắc sau chức vô địch tại Paris, tay vợt số 3 thế giới tuyên bố đã sẵn sàng cho cuộc đua giành chức vô địch ATP Finals.

Nguồn tin: Reuters