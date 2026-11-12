Cảnh báo mạo danh cơ quan BHXH để lừa đảo cấp thẻ BHYT, hoàn trả tiền đóng bảo hiểm

Mạo danh nhân viên BHXH để chiếm đoạt thông tin

Thời gian gần đây, BHXH tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận phản ánh về các cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là nhân viên BHXH, thông báo người dân thuộc diện được cấp thẻ BHYT theo chính sách an toàn khu hoặc được hoàn trả tiền đóng BHYT. Sau đó, các đối tượng yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân để thực hiện thủ tục.

Đáng chú ý, một số trường hợp còn hướng dẫn người dân đến trụ sở BHXH tỉnh Đồng Tháp tại địa chỉ 152H, đường Lý Thường Kiệt, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp nhằm tạo lòng tin. Tuy nhiên, việc cung cấp đúng địa chỉ cơ quan không chứng minh cuộc gọi là chính thống.

Các số điện thoại được ghi nhận gồm: 0833992183, 0981790413, 0592043938, 0766094290, 0592045205 và 0768219744. Trong đó, người sử dụng số 0981790413 tự xưng tên An, hướng dẫn tích hợp tài khoản an sinh xã hội và thực hiện một số thao tác trên tài khoản cá nhân.

BHXH Việt Nam khuyến cáo người dân không gọi lại hoặc làm theo hướng dẫn từ các số điện thoại có dấu hiệu nghi vấn.

Cảnh giác với yêu cầu cung cấp mã OTP, cài ứng dụng lạ

Các đối tượng thường liên hệ qua điện thoại, tin nhắn hoặc Zalo, tự nhận là nhân viên BHXH để thông báo về quyền lợi BHYT, yêu cầu xác minh hồ sơ hoặc cập nhật thông tin. Chúng có thể thúc giục người dân thực hiện ngay với lý do tránh mất quyền lợi.

Một số dấu hiệu cần cảnh giác gồm: yêu cầu gửi ảnh căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP; gửi đường link, mã QR, tệp APK để cài đặt ứng dụng; đề nghị chia sẻ màn hình hoặc cho phép điều khiển điện thoại từ xa. Những thao tác này có thể khiến người dân bị đánh cắp dữ liệu cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

(Ảnh minh họa)

BHXH Việt Nam khẳng định, việc cấp thẻ BHYT theo chính sách an toàn khu và hoàn trả tiền đóng BHYT cho người đủ điều kiện được thực hiện theo quy trình chính thức của cơ quan BHXH. Người dân không phải nộp phí, chuyển tiền, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hay cung cấp mã OTP để được giải quyết quyền lợi.

Chủ động xác minh thông tin qua cơ quan BHXH

Để phòng tránh lừa đảo, người dân không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã OTP cho người lạ qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội. Đồng thời, không truy cập đường link, quét mã QR, tải tệp hay cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi sử dụng VssID và VNeID, người dân chỉ tải ứng dụng từ Google Play hoặc App Store, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin ứng dụng trước khi cài đặt.

Khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn nghi vấn, người dân cần dừng trao đổi và liên hệ cơ quan BHXH địa phương hoặc Tổng đài chăm sóc khách hàng BHXH Việt Nam qua số 1900 9068 để xác minh.

Trường hợp đã cung cấp thông tin, mã OTP hoặc cài đặt ứng dụng đáng ngờ, người dân cần ngắt kết nối mạng trên điện thoại; sử dụng thiết bị khác để liên hệ ngân hàng qua kênh chính thức hoặc đến trực tiếp chi nhánh, đề nghị khóa và bảo vệ tài khoản. Đồng thời, trình báo cơ quan Công an cấp xã, phường hoặc cơ quan Công an gần nhất và thông báo cho BHXH để được hỗ trợ.

Người dân có thể truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại baohiemxahoi.gov.vn hoặc sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số để tra cứu thông tin về quá trình tham gia và quyền lợi BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.