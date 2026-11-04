CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Xã hội

Cách tính lương hưu bình quân đóng BHXH khi nghỉ hưu

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
Theo dõi HTV trên Google News

Người lao động cần biết cách xác định mức bình quân tiền lương đóng BHXH để tính lương hưu.

Bà Lê Thị Bích Ngọc (Phú Thọ) thắc mắc liệu thời gian công tác từ năm 1994, khi còn trong giai đoạn thử việc, có được tính để xác định mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu hay không.

Cách tính lương hưu bình quân đóng BHXH khi nghỉ hưu - Ảnh 1.

Cách tính lương hưu theo mức đóng BHXH (Ảnh: BHXH Việt Nam)

Theo phản ánh, ngày 1/1/1994, bà Ngọc ký hợp đồng thử việc giảng dạy môn tiếng Anh tại Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Thực phẩm (nay là trường cao đẳng). Hợp đồng ghi mức lương bậc 2 của giáo viên trung học có trình độ đại học.

Tuy nhiên, dữ liệu trên hệ thống quản lý BHXH thể hiện bà có hệ số lương đóng BHXH là 1,33 và hệ số phụ cấp khu vực 0,1. Đến ngày 1/1/1995, bà được tuyển dụng chính thức làm giáo viên tại trường.

Ngày 1/8/2026, bà Ngọc được giải quyết nghỉ hưu theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP. Bà muốn biết mình có thuộc trường hợp được tính bình quân tiền lương đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu hay không.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, căn cứ Điều 72 Luật BHXH năm 2024, thời gian dùng để tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH phụ thuộc vào thời điểm người lao động bắt đầu tham gia BHXH và chế độ tiền lương áp dụng.

Đối với người lao động hưởng chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ này, số năm tiền lương được dùng để tính bình quân được xác định như sau:

Bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995: Tính bình quân tiền lương của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Từ ngày 1/1/1995 đến 31/12/2000: Tính bình quân 6 năm cuối.

Từ ngày 1/1/2001 đến 31/12/2006: Tính bình quân 8 năm cuối.

Từ ngày 1/1/2007 đến 31/12/2015: Tính bình quân 10 năm cuối.

Từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2019: Tính bình quân 15 năm cuối.

Từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024: Tính bình quân 20 năm cuối.

Từ ngày 1/1/2025 trở đi: Tính bình quân toàn bộ thời gian đóng BHXH.

Trường hợp người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức bình quân được tính trên toàn bộ thời gian đóng BHXH.

Nếu người lao động có cả thời gian hưởng lương theo chế độ Nhà nước và thời gian hưởng lương do người sử dụng lao động quyết định, mức bình quân được tính chung. Trong đó, thời gian hưởng lương theo chế độ Nhà nước được tính theo quy định tương ứng tại khoản 1 Điều 72 Luật BHXH năm 2024.

Đối chiếu với trường hợp của bà Lê Thị Bích Ngọc, BHXH Việt Nam cho biết, nếu bà thuộc đối tượng hưởng chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ này và bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995 thì được tính bình quân tiền lương đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Như vậy, mốc thời gian bắt đầu tham gia BHXH là căn cứ quan trọng để xác định số năm tiền lương dùng tính bình quân lương hưu. Bà Ngọc cần đối chiếu quá trình đóng BHXH thực tế và chế độ tiền lương áp dụng để xác định chính xác quyền lợi của mình.

Nguồn: Báo Lao động

Tin liên quan

TP. Hồ Chí Minh phổ biến chính sách BHXH mới

TP. Hồ Chí Minh phổ biến chính sách BHXH mới

(HTV) - Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh phối hợp phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BHTN năm 2026, tập trung vào xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm và chuyển đổi số, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền lợi người lao động.

CCCD thay mã số BHXH: Thuận tiện hơn trong tra cứu và sử dụng quyền lợi bảo hiểm

CCCD thay mã số BHXH: Thuận tiện hơn trong tra cứu và sử dụng quyền lợi bảo hiểm

(HTV) - Từ tháng 9/2026, số căn cước công dân được sử dụng thay thế cho mã số bảo hiểm xã hội, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình đồng bộ dữ liệu và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4

Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4

Show nổi bật 10:04 03/11/2026

(HTV) - Quang Trung và Pháp Kiều tạo nên nhiều tình huống hài hước trong thử thách Thần Ngôn, trước khi Gia tộc R bước vào cuộc chiến xé bảng tên đầy kịch tính. Với màn phối hợp trong nhiệm vụ cuối, ba công chúa giành chiến thắng chung cuộc, hóa giải lời nguyền Hoàng Kim.

Câu chuyện “Trâu tìm cọc” bế tắc, cặp đôi lỡ hẹn vì không ai chịu dời chân | Bạn muốn hẹn hò

Câu chuyện “Trâu tìm cọc” bế tắc, cặp đôi lỡ hẹn vì không ai chịu dời chân | Bạn muốn hẹn hò

Talkshow 11:07 03/11/2026

(HTV) - Có nhiều điểm đồng điệu trong cuộc trò chuyện, nhưng anh Lê Văn và chị Thu Thảo vẫn chưa thể tiến xa tại Bạn muốn hẹn hò. Khoảng cách giữa Huế và Cam Ranh cùng những ràng buộc trong cuộc sống khiến màn thương lượng “Trâu tìm cọc” đi đến kết quả không như mong đợi.

Viettel và Ban Cơ yếu Chính phủ ra mắt chip và nền tảng bán dẫn bảo mật đầu tiên tại Việt Nam

Viettel và Ban Cơ yếu Chính phủ ra mắt chip và nền tảng bán dẫn bảo mật đầu tiên tại Việt Nam

Công nghệ 17:00 03/11/2026

Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) công bố chip bảo mật VGC v1.0 cùng nền tảng bán dẫn bảo mật đầu tiên do Việt Nam làm chủ thiết kế.

Thu hút 19,1 tỷ USD vốn ngoại và cơ hội phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh

Kinh tế 15:08 03/11/2026

(HTV) - Trong 10 tháng đầu năm 2026, TP. Hồ Chí Minh thu hút 19,1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vượt 73,9% kế hoạch cả năm. Thành phố hướng đến các dự án chất lượng cao, gắn với công nghệ và phát triển bền vững.

Xem thêm