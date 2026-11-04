Cách tính lương hưu bình quân đóng BHXH khi nghỉ hưu

Bà Lê Thị Bích Ngọc (Phú Thọ) thắc mắc liệu thời gian công tác từ năm 1994, khi còn trong giai đoạn thử việc, có được tính để xác định mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu hay không.

Cách tính lương hưu theo mức đóng BHXH (Ảnh: BHXH Việt Nam)

Theo phản ánh, ngày 1/1/1994, bà Ngọc ký hợp đồng thử việc giảng dạy môn tiếng Anh tại Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Thực phẩm (nay là trường cao đẳng). Hợp đồng ghi mức lương bậc 2 của giáo viên trung học có trình độ đại học.

Tuy nhiên, dữ liệu trên hệ thống quản lý BHXH thể hiện bà có hệ số lương đóng BHXH là 1,33 và hệ số phụ cấp khu vực 0,1. Đến ngày 1/1/1995, bà được tuyển dụng chính thức làm giáo viên tại trường.

Ngày 1/8/2026, bà Ngọc được giải quyết nghỉ hưu theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP. Bà muốn biết mình có thuộc trường hợp được tính bình quân tiền lương đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu hay không.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, căn cứ Điều 72 Luật BHXH năm 2024, thời gian dùng để tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH phụ thuộc vào thời điểm người lao động bắt đầu tham gia BHXH và chế độ tiền lương áp dụng.

Đối với người lao động hưởng chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ này, số năm tiền lương được dùng để tính bình quân được xác định như sau:

Bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995: Tính bình quân tiền lương của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Từ ngày 1/1/1995 đến 31/12/2000: Tính bình quân 6 năm cuối.

Từ ngày 1/1/2001 đến 31/12/2006: Tính bình quân 8 năm cuối.

Từ ngày 1/1/2007 đến 31/12/2015: Tính bình quân 10 năm cuối.

Từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2019: Tính bình quân 15 năm cuối.

Từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024: Tính bình quân 20 năm cuối.

Từ ngày 1/1/2025 trở đi: Tính bình quân toàn bộ thời gian đóng BHXH.

Trường hợp người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức bình quân được tính trên toàn bộ thời gian đóng BHXH.

Nếu người lao động có cả thời gian hưởng lương theo chế độ Nhà nước và thời gian hưởng lương do người sử dụng lao động quyết định, mức bình quân được tính chung. Trong đó, thời gian hưởng lương theo chế độ Nhà nước được tính theo quy định tương ứng tại khoản 1 Điều 72 Luật BHXH năm 2024.

Đối chiếu với trường hợp của bà Lê Thị Bích Ngọc, BHXH Việt Nam cho biết, nếu bà thuộc đối tượng hưởng chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ này và bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995 thì được tính bình quân tiền lương đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Như vậy, mốc thời gian bắt đầu tham gia BHXH là căn cứ quan trọng để xác định số năm tiền lương dùng tính bình quân lương hưu. Bà Ngọc cần đối chiếu quá trình đóng BHXH thực tế và chế độ tiền lương áp dụng để xác định chính xác quyền lợi của mình.

Nguồn: Báo Lao động