Diễn biến mưa lớn và cảnh báo lũ quét sạt lở trong 6 giờ tới

Trong khoảng thời gian từ 00 giờ đến 6 giờ ngày 20/11, khu vực hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên ghi nhận đợt mưa vừa đến mưa to diện rộng. Dữ liệu từ mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại hai địa phương này đã đạt trạng thái bão hòa hoặc gần bão hòa ở mức trên 85%.

Cơ quan khí tượng nhận định trong 6 giờ tới, khu vực Lai Châu và Điện Biên vẫn tiếp tục có mưa với lượng tích lũy phổ biến từ 10-30mm. Đặc biệt, một số điểm cục bộ có khả năng hứng chịu lượng mưa vượt ngưỡng 60mm, làm gia tăng áp lực lên các sườn dốc và lưu vực sông suối nhỏ.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực

Danh sách 9 xã, phường thuộc vùng cảnh báo lũ quét sạt lở trọng điểm

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi cảnh báo lũ quét sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy với cấp độ rủi ro thiên tai ở Cấp 1. Người dân và chính quyền tại 9 đơn vị hành chính cấp xã, phường dưới đây cần nâng cao cảnh giác cao độ trong 6 giờ tới: Tỉnh Lê Châu (Lê Lợi, Mường Mô, Nậm Cuổi, Nậm Hàng và Nậm Mạ) và tỉnh Điện Biên (Phường Mường Lay, xã Sín Chải, xã Sính Phình và xã Tủa Thàng).

Tác động nghiêm trọng và khuyến cáo ứng phó cảnh báo lũ quét sạt lở

Theo đánh giá từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình trạng lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra nhiều hệ lụy nặng nề đối với môi trường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông cục bộ cũng như phá hủy các công trình dân sinh và hạ tầng kinh tế - xã hội. Để giảm thiểu tối đa thiệt hại, cơ quan khí tượng kiến nghị chính quyền các địa phương khẩn trương rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, khu vực xung yếu trên địa bàn nhằm chủ động triển khai phương án phòng tránh, di dời và phân luồng giao thông kịp thời.

Vì vậy, cơ quan khí tượng kiến nghị lực lượng chức năng tại địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng tránh để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Các đơn vị cần tập trung rà soát ngay những điểm nghẽn dòng chảy và vị trí xung yếu trên địa bàn nhằm chủ động phương án di dời, phân luồng giao thông kịp thời.