Vọng cổ Nam Bộ ngân vang giữa lòng Hà Nội

Lần đầu tiên đến với khán giả Hà Nội, vở diễn “Vẫn vậy, mà khác” do biên đạo, đạo diễn Huỳnh Văn Đậm phối hợp cùng Gánh Cải lương Thiên Lý đến từ TP. Hồ Chí Minh thực hiện. Tác phẩm giới thiệu những chất liệu đặc trưng của sân khấu Nam Bộ qua giọng ca vọng cổ, tiếng đàn kìm, đàn tranh và guitar phím lõm.

Toàn cảnh không gian sân khấu vở diễn “Vẫn vậy, mà khác” với lối dàn dựng phi tuyến tính và hiệu ứng ánh sáng hiện đại, mang đến góc nhìn mới mẻ cho nghệ thuật cải lương Nam Bộ giữa lòng Hà Nội

Chị Nguyễn Thị Tú Quyên, Gánh Cải lương Thiên Lý (TP. Hồ Chí Minh), cho biết trong quá trình hoạt động tại miền Nam, gánh nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả từ Thủ đô, với mong muốn được thưởng thức các suất diễn tại Hà Nội. Vì vậy, chuyến lưu diễn trong khuôn khổ lễ hội lần này là dịp để gánh kết nối với khán giả Thủ đô, đồng thời giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đặc biệt là các đạo diễn quốc tế, góp phần đưa chất liệu âm nhạc dân tộc đến gần hơn với sân khấu thế giới.

Các nghệ sĩ Gánh Cải lương Thiên Lý kết hợp giọng ca vọng cổ Nam Bộ cùng nhạc cụ truyền thống, nhạc điện tử và chuyển động đương đại trong vở diễn “Vẫn vậy, mà khác” lần đầu ra mắt khán giả Thủ đô

Điểm đặc biệt của vở diễn là sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với nhạc điện tử, chuyển động đương đại và lối dàn dựng phi tuyến tính. Cách thể hiện mới tạo nên không gian giao thoa giữa nghệ thuật sân khấu truyền thống và ngôn ngữ sáng tạo hiện đại, mở rộng khả năng tiếp cận cải lương đến nhiều nhóm khán giả.

Làm mới cách tiếp cận nghệ thuật truyền thống

Với sự kết hợp giữa các chất liệu nghệ thuật, vở diễn không chỉ tạo trải nghiệm mới cho khán giả mà còn góp phần khơi gợi sự quan tâm của người trẻ đối với cải lương và âm nhạc dân tộc.

Đây là cơ hội để cải lương tới được với công chúng đông đảo hơn, đặc biệt giới trẻ. Như chúng ta có thể thấy gần đấy giới trẻ cũng đã có nhiều sự sáng tạo trong việc hiện đại hóa những nét văn hóa dân tộc. Chị Đỗ Hoàng Anh - phường Tây Hồ, TP. Hà Nội

Từ phương Nam đến Thủ đô, những làn điệu vọng cổ tiếp tục hành trình lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Thông qua giao lưu và thử nghiệm sáng tạo, cải lương có thêm không gian biểu diễn, cơ hội kết nối với công chúng trong nước và quốc tế, đồng thời mở ra những cách tiếp cận mới để nghệ thuật truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.