"Quán ăn hạnh phúc" tập 47 theo chân Nam Khánh và Lê Minh Ngọc đến "Nhà hàng cơm lươn" tại TP. Hồ Chí Minh. Cả hai có dịp tìm hiểu văn hóa ẩm thực Nhật Bản qua những món ăn hấp dẫn. Đặc biệt, cách thưởng thức cơm lươn khiến hai nghệ sĩ không khỏi tò mò.

Quán ăn hạnh phúc: Nét riêng trong văn hóa cơm lươn

Mở đầu chương trình, Nam Khánh và Lê Minh Ngọc chia sẻ về một số nét đặc trưng trong văn hóa Nhật Bản. Lê Minh Ngọc nhắc đến thú chơi bonsai, còn Nam Khánh gợi nhớ nhân vật Doraemon. Từ những câu chuyện gần gũi, cả hai bước vào hành trình khám phá ẩm thực xứ sở Hoa Anh Đào.

Tại nhà hàng, Nam Khánh được giới thiệu quy trình chế biến cơm lươn. Lươn Nhật được phi lê cẩn thận, sau đó trải qua nhiều công đoạn nướng, hấp và nướng lại cùng sốt. Vì vậy, món ăn có hương vị đặc trưng, đồng thời đòi hỏi sự tỉ mỉ trong chế biến.

Bên cạnh cách ăn thông thường, cơm lươn còn có thể kết hợp cùng nhiều loại gia vị. Thực khách được chủ động điều chỉnh hương vị theo sở thích. Đặc biệt, cách chan nước trà vào cơm lươn khiến Nam Khánh và Lê Minh Ngọc thích thú. Đây cũng là trải nghiệm mới mẻ, giúp cả hai hiểu thêm về nét độc đáo trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản.

Quán ăn hạnh phúc: Trải nghiệm cơm lươn nhiều tầng hương vị

Nam Khánh, Lê Minh Ngọc thưởng thức cơm lươn với nhiều tầng vị

Khi món cơm lươn được mang lên, Nam Khánh bất ngờ trước cách trình bày sang trọng. Thố cơm được ví như chiếc hộp trang sức, với những miếng lươn nướng vàng óng xếp ngay ngắn trên mặt. Trong khi đó, các loại gia vị và nguyên liệu ăn kèm được phục vụ riêng.

Nhờ cách bày trí này, thực khách có thể tự kết hợp cơm lươn với nhiều thành phần khác, theo khẩu vị. Nam Khánh hào hứng thử nhiều cách ăn khác nhau. Lê Minh Ngọc cũng ấn tượng với vị ngọt tự nhiên và độ tươi ngon của thịt lươn.

Đặc biệt, khi chan nước trà vào cơm, cả hai không khỏi bất ngờ và thích thú trước trải nghiệm hương vị khác biệt.

"Quán ăn hạnh phúc" - 19g thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.