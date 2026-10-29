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Văn hóa - Giải trí

Bền chặt nghĩa tình cách mạng Việt Nam - Trung Quốc

HOÀNG VIỆT, NGỌC TUẤN, MINH KHANG
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(HTV) - Tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh khai mạc trưng bày chuyên đề “Nghĩa tình cách mạng - Những đồng chí Việt Nam tham gia Khởi nghĩa Quảng Châu”, giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tài liệu, hiện vật về dấu ấn hoạt động cách mạng của các chiến sĩ Việt Nam tại Trung Quốc trong thế kỷ XX.

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Khai mạc trưng bày chuyên đề về những chiến sĩ Việt Nam tham gia Khởi nghĩa Quảng Châu

Buổi trưng bày có hơn 100 hình ảnh, tài liệu và hiện vật đưa công chúng trở về Quảng Châu (Trung Quốc), nơi ghi dấu những hoạt động cách mạng của các chiến sĩ Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XX.

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Bền chặt nghĩa tình cách mạng Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh 3.

Hình ảnh, tài liệu và hiện vật tái hiện hoạt động cách mạng của người Việt tại Quảng Châu

Qua những tư liệu lịch sử, trưng bày tái hiện một giai đoạn đấu tranh cách mạng, đồng thời làm nổi bật tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Mạch nguồn lịch sử ấy được thể hiện qua 3 phần của trưng bày: “Quảng Châu - nơi ươm mầm cách mạng”, “Tham gia Khởi nghĩa Quảng Châu” và “Viết tiếp bản hùng ca”.

Trưng bày mang tới cho công chúng, đặc biệt thế hệ trẻ Việt Nam và Trung Quốc hiểu hơn sự kề vai, sát cánh trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền và dân tộc giữa hai quốc gia, hai dân tộc, hai Đảng, nhân dân của Việt Nam và Trung Quốc

Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh

Dấu ấn Quảng Châu trong hành trình của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

Tại buổi trưng bày, dấu ấn hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại Quảng Châu được xác định là nội dung trọng tâm, cho thấy vai trò của nơi này trong quá trình chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

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Bền chặt nghĩa tình cách mạng Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh 5.

Tư liệu về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Quảng Châu và quá trình chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo Tiến sĩ Chu Đức Tính - Nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, trước khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu, những người Việt Nam yêu nước tại đây chưa tìm thấy đường lối cứu nước đúng đắn. Chỉ sau khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về đây, những người yêu nước Việt Nam mới xác định được con đường cách mạng, đó là con đường cách mạng vô sản.

Tại Quảng Châu, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sau này.

Bền chặt nghĩa tình cách mạng Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh 6.

Trưng bày góp phần giúp công chúng tìm hiểu lịch sử cách mạng và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Qua những hình ảnh, tư liệu và câu chuyện lịch sử, trưng bày góp phần lan tỏa giá trị của tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; đồng thời khơi gợi trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và tiếp nối các giá trị hữu nghị giữa hai dân tộc.

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