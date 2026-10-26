Cà phê Việt Nam trước thách thức từ EUDR và biến đổi khí hậu

Trong niên vụ 2026–2027, VICOFA dự kiến phối hợp xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thích ứng EUDR giai đoạn 2026–2030

Theo dự thảo báo cáo của Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), niên vụ 2025–2026, cà phê Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,8 triệu tấn, đạt kim ngạch 8,5 tỷ USD, tăng 21% về khối lượng và 1% về giá trị so với niên vụ trước. Sản lượng cả nước ước đạt gần 1,9 triệu tấn, trong đó Robusta chiếm trên 90%.

Cà phê Việt Nam đối mặt áp lực từ EUDR và biến đổi khí hậu

Liên minh châu Âu tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của cà phê Việt Nam, chiếm hơn 38% thị phần. Để đáp ứng EUDR, ngành cà phê đang đẩy mạnh định vị GPS, bản đồ hóa vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Sản phẩm đáp ứng yêu cầu có thể được cộng thêm khoảng 50 USD/tấn.

Tuy nhiên, quy trình kiểm duyệt nguồn gốc, thủ tục nhập khẩu và chi phí logistics gia tăng đang tạo áp lực cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất. Thời tiết thất thường tại Tây Nguyên khiến tỷ lệ hạt nhỏ gia tăng ở một số vùng. Tình trạng thiếu nước ngầm, chi phí sản xuất tăng và khoảng 30% diện tích cà phê già cỗi cần tái canh cũng đặt ra yêu cầu thích ứng lâu dài.

Theo báo cáo, hiện tượng El Niño năm 2026 với cường độ cực mạnh đang gây hạn hán nghiêm trọng tại châu Á, châu Phi và lũ lụt tại châu Mỹ

VICO 2026 bàn giải pháp phát triển bền vững cho cà phê Việt Nam

Những thách thức trên sẽ được thảo luận tại Hội nghị Quốc tế Cà phê Việt Nam (VICO 2026), diễn ra từ ngày 16 đến 17/11/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, do VICOFA tổ chức.

Hội nghị gồm sáu phiên thảo luận, tập trung vào EUDR, biến đổi khí hậu, chu kỳ giá, chứng nhận bền vững, tài chính xanh và ứng dụng AI trong nông nghiệp.

Sự kiện dự kiến quy tụ đại diện các tổ chức cà phê quốc tế, hiệp hội ngành hàng và tổ chức chứng nhận, hướng đến thúc đẩy hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam.