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Đời sống

Phường Tân Định tổ chức cà phê sáng, lắng nghe ý kiến người dân

KIỀU MINH, THIỆN TÙNG
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(HTV) - Chương trình “Cà phê sáng - Tân Định lắng nghe và hành động” là dịp để lãnh đạo phường gặp gỡ người dân, đại diện khu phố và doanh nghiệp, ghi nhận kiến nghị về tiện ích số, an ninh trật tự, hoạt động kinh doanh và hạ tầng Chợ Đa Kao.

Cà phê sáng Tân Định ghi nhận nhiều kiến nghị từ người dân

Tại buổi gặp gỡ, nhiều vấn đề gắn với đời sống người dân được lãnh đạo phường Tân Định, đại diện khu phố và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi. Nội dung tập trung vào việc triển khai tiện ích số, vận động người dân tham gia khám sức khỏe toàn dân, bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Phường Tân Định tổ chức cà phê sáng, lắng nghe ý kiến người dân - Ảnh 1.
Phường Tân Định tổ chức cà phê sáng, lắng nghe ý kiến người dân - Ảnh 2.

Cà phê sáng Tân Định tạo không gian để người dân phản ánh kiến nghị về các vấn đề dân sinh

Thông qua hình thức đối thoại, chính quyền địa phương có thêm cơ hội nắm bắt tình hình từ khu phố và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, người dân có thể trực tiếp phản ánh những bất cập đang ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh để cơ quan chức năng xem xét.

Phường Tân Định nghiên cứu đề án phát triển Chợ Đa Kao

Sau chương trình, lãnh đạo phường Tân Định trực tiếp khảo sát tuyến đường dẫn vào Chợ Đa Kao đang xuống cấp, đồng thời thăm hỏi tiểu thương, tìm hiểu tình hình kinh doanh và mỹ quan khu vực chợ.

Chị Nguyễn Thị Băng Tâm - Tiểu thương Chợ Đa Kao cho biết các tiểu thương tại chợ mong muốn hạ tầng được cải thiện để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh.

Liên quan đến những kiến nghị tại chợ, bà Đỗ Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định, cho biết phường ghi nhận tình trạng xuống cấp của các tuyến đường dẫn vào chợ Đa Kao và đang nghiên cứu quy hoạch, xây dựng đề án phát triển chợ.

Đối với Chợ Đa Kao, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công sẽ xây dựng đề án cụ thể trình Uỷ ban nhân dân phường xem xét, đồng thời mời đơn vị tư vấn đánh giá tác động và hiệu quả của phương án quy hoạch mới
Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh

Xác định một chính quyền vì dân phải bắt đầu từ việc chân thành lắng nghe những tiếng nói từ cơ sở, phường Tân Định xác định tiếp tục duy trì các kênh đối thoại cởi mở, tạo điều kiện để người dân bày tỏ tâm tư, tạo không gian cởi mở để người dân bày tỏ tâm tư.

Phường Tân Định tổ chức cà phê sáng, lắng nghe ý kiến người dân - Ảnh 4.
Phường Tân Định tổ chức cà phê sáng, lắng nghe ý kiến người dân - Ảnh 5.

Buổi gặp gỡ tạo không gian trao đổi giữa lãnh đạo phường, đại diện khu phố và cộng đồng doanh nghiệp

Qua đó, góp phần xây dựng mô hình quản lý minh bạch, hiện đại và hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

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