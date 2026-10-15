Quán cà phê sửa đồ ở Budapest giúp giảm rác thải điện tử

Một chiếc máy hỏng chưa hẳn đã hết giá trị sử dụng. Tại Budapest, Hungary, có một quán cà phê sửa đồ. Ở đó, nhiều người dân lựa chọn mang các thiết bị gia dụng cũ đến Repair Café thay vì mua mới. Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, mô hình sửa chữa cộng đồng này còn khuyến khích kéo dài tuổi thọ sản phẩm và hạn chế phát sinh rác thải điện tử.

Quán cà phê sửa đồ tại Budapest thu hút người dân

Nằm trong một khu dân cư tại thủ đô Budapest, Repair Café hoạt động như một điểm sửa chữa các thiết bị gia dụng đã qua sử dụng. Thay vì bỏ đi những món đồ hư hỏng, người dân có thể mang chúng đến để được kiểm tra và tìm phương án khắc phục.

Repair Café chỉ thu chi phí linh kiện nếu cần thay thế, giúp người dân tiết kiệm tiền mua thiết bị mới

Cơ sở được thành lập cách đây 3 năm, với đội ngũ khoảng 4-5 thợ kỹ thuật làm việc trong ngày. Nhu cầu sửa chữa khá lớn khi danh sách hẹn đã kéo dài tới 2 tuần.

Đáng chú ý, Repair Café không thu tiền công sửa chữa mà chỉ tính chi phí linh kiện trong trường hợp cần thay thế. Cách vận hành này giúp giảm gánh nặng tài chính cho những người muốn tiếp tục sử dụng thiết bị cũ.

Những công đoạn kiểm tra kỹ thuật giúp xác định khả năng sửa chữa đồ gia dụng hư hỏng

Bên cạnh đó, việc sửa chữa còn tạo cơ hội để những vật dụng tưởng chừng không thể sử dụng được tiếp tục phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Có thể nói rằng, đây cũng là cách hạn chế nhu cầu mua sắm thay thế khi thiết bị vẫn có khả năng khắc phục hư hỏng.

Vì sao người dân tìm đến quán cà phê sửa đồ?

Theo bà Noémi Gégény - Người sáng lập Repair Café, khách tìm đến cơ sở không chỉ vì muốn tiết kiệm chi phí mà còn xuất phát từ những lý do riêng.

Noémi Gégény - Người sáng lập Repair Café Có người muốn sửa vì có kỷ niệm gắn bó với món đồ, có người không đủ tiền mua mới. Những người khác đến đây vì muốn sống có ý thức hơn với môi trường.

Qua đó, một món đồ gia dụng có thể mang nhiều giá trị hơn công năng sử dụng. Đối với một số người, đó còn là vật lưu giữ kỷ niệm, trong khi với những người khác, sửa chữa là giải pháp phù hợp với điều kiện kinh tế.

Sửa chữa linh kiện là một cách kéo dài thời gian sử dụng sản phẩm, hạn chế phải thay mới

Đồng thời, lựa chọn sửa thay vì thay mới cho thấy sự quan tâm của người dân đối với tác động môi trường từ thói quen tiêu dùng.

Repair Café không chỉ sửa đồ mà còn kết nối cộng đồng

Không dừng lại ở hoạt động sửa chữa, Repair Café còn trở thành nơi gặp gỡ, trao đổi giữa những người dân trong khu vực.

Tại đây, những câu chuyện về các vật dụng cũ được tiếp nối bằng những cuộc trò chuyện về đời sống và sự thay đổi trong khu dân cư. Người mang đồ đến sửa có dịp giao lưu với các thợ kỹ thuật và những người cùng quan tâm đến việc tái sử dụng sản phẩm.

Bên cạnh hoạt động sửa chữa, Repair Café còn tạo không gian giao lưu giữa các cư dân

Đặc biệt, hoạt động sửa chữa tạo ra một không gian chia sẻ kinh nghiệm thực tế. Những thao tác kiểm tra, tháo lắp và xử lý linh kiện không chỉ phục vụ việc khắc phục hư hỏng mà còn giúp người tham gia hiểu thêm về thiết bị mình đang sử dụng.

Vì vậy, Repair Café vừa mang ý nghĩa kinh tế, vừa góp phần thúc đẩy thói quen sử dụng đồ vật có trách nhiệm hơn.

Giảm rác thải điện tử từ thói quen sửa chữa thiết bị cũ

Mô hình Repair Café mang ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh lượng thiết bị điện tử bị thải bỏ đang đặt ra những thách thức đối với môi trường.

Nhu cầu sửa đồ tại Repair Café khiến danh sách hẹn kéo dài đến hai tuần

Thay vì lập tức mua sản phẩm mới khi đồ dùng hư hỏng, việc kiểm tra và sửa chữa những thiết bị còn khả năng phục hồi có thể góp phần kéo dài thời gian sử dụng, giảm lượng đồ điện tử bị loại bỏ.

Ngày Quốc tế Rác thải điện tử hướng tới vấn đề gì?

Ngày Quốc tế Rác thải điện tử diễn ra vào ngày 14/10 hằng năm, nhằm thúc đẩy hoạt động thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải điện tử đúng cách.

Năm 2026, sự kiện tập trung vào nhóm thiết bị công nghệ giá rẻ, dễ bị thay thế, còn được gọi là Fast Tech.

Hoạt động sửa chữa góp phần nâng cao nhận thức về tái sử dụng sản phẩm và giảm rác thải điện tử

Theo đó, các sản phẩm điện tử nhỏ, có thời gian sử dụng ngắn và thường bị bỏ đi khi gặp sự cố được đặt trong trọng tâm của hoạt động nâng cao nhận thức về rác thải điện tử.

Từ góc độ này, Repair Café cho thấy một hướng tiếp cận gần gũi: Khuyến khích người dân kiểm tra khả năng sửa chữa trước khi quyết định loại bỏ thiết bị, đồng thời xử lý đúng cách những sản phẩm không thể tiếp tục sử dụng.

Từ những thiết bị gia dụng hư hỏng đến các cuộc trò chuyện giữa người dân, Repair Café đang tạo ra một không gian nơi giá trị của đồ vật được nhìn nhận theo cách khác. Sửa chữa không chỉ giúp tiết kiệm tiền mua mới mà còn góp phần hình thành thói quen tiêu dùng bền vững và gắn kết cộng đồng.