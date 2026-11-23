Bundesliga: Nmecha ghi bàn quyết định cho Dortmund (Ảnh: Reuters)

Bundesliga vòng 10 chứng kiến cuộc đối đầu giằng co giữa Borussia Dortmund và Borussia Monchengladbach.

Hai đội tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm trong hiệp một nhưng không thể ghi bàn. Sau giờ nghỉ, thế trận tiếp tục cân bằng khi các chân sút gặp khó trước hàng phòng ngự đối phương.

Bước ngoặt chỉ xuất hiện ở những phút cuối trận. Tận dụng sai lầm của thủ môn Daniel Batz, Felix Nmecha ghi bàn thắng duy nhất.

Nhờ đó, Dortmund giành chiến thắng 1-0 trên sân khách và có thêm ba điểm.

Ở trận đấu khác, Freiburg cũng thắng Elversberg với tỉ số 1-0. Igor Matanovic ghi bàn quyết định ở phút 68.

Đây là pha lập công thứ chín của tiền đạo người Croatia trên mọi đấu trường mùa này.

Chiến thắng giúp Freiburg của huấn luyện viên Julian Schuster vươn lên vị trí thứ ba. Đội có 22 điểm, bằng Bayern Munich nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại.