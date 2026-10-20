Ibrahim Maza tạo dấu ấn trong màn ngược dòng của Bayer Leverkusen

Tiếp đón Freiburg trên sân nhà, Bayer Leverkusen bất ngờ để thủng lưới trước sau pha lập công của Derry Scherhant. Tuy nhiên, đội chủ sân BayArena nhanh chóng tìm được bàn gỡ nhờ Ibrahim Maza.

Bayer Leverkusen ngược dòng đánh bại Freiburg tại Bundesliga

Tiền vệ này tiếp tục ghi dấu ấn khi kiến tạo cho Patrik Schick ấn định chiến thắng 2-1. Kết quả giúp Leverkusen chấm dứt chuỗi trận bất bại của Freiburg tại Bundesliga, đồng thời giành thêm 3 điểm quan trọng trong cuộc đua trên bảng xếp hạng.

Patrik Schick lập cột mốc lịch sử tại Bayer Leverkusen

Bàn thắng quyết định giúp Patrik Schick trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Bayer Leverkusen ghi bàn ở cả sáu trận mở màn Bundesliga trong một mùa giải.

Leverkusen tạm xếp thứ tư với 13 điểm, kém đội đầu bảng Bayern Munich một điểm

Với chiến thắng này, Leverkusen tạm xếp thứ tư với 13 điểm, kém đội đầu bảng Bayern Munich một điểm. Dù thất bại, Freiburg vẫn đứng thứ ba với cùng 13 điểm nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Leverkusen.