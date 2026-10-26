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Thể thao

Bayern Munich trở lại ngôi đầu Bundesliga

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Bayern Munich đánh bại Freiburg với tỉ số 3-1 ở vòng 7 Bundesliga, qua đó vượt Dortmund để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Bayern Munich trở lại ngôi đầu Bundesliga- Ảnh 1.

Bayern Munich trở lại ngôi đầu Bundesliga (Ảnh: Reuters)

Bayern Munich hành quân đến sân Freiburg ở vòng 7 Bundesliga dưới sự chỉ đạo của trợ lý Aaron Danks. Trước đó ít ngày, HLV trưởng Vincent Kompany gặp vấn đề sức khỏe và ngã gục trên sân tập của đội bóng.

Nhập cuộc hợp lý, Bayern Munich ghi hai bàn trong hiệp 1 nhờ công của Upamecano và Serge Gnabry. Cả hai bàn thắng đều đến từ những pha phản công nhanh.

Lợi thế dẫn trước giúp Bayern chủ động kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, phút 82, Tom Bischof phản lưới nhà trong một tình huống không may. Bàn thắng giúp Freiburg lấy lại tinh thần ở giai đoạn cuối trận.

Dù vậy, Bayern vẫn giành chiến thắng. Trong thời gian bù giờ, Michael Olise tận dụng sai lầm của thủ môn Backhaus để ấn định tỉ số 3-1.

Kết quả này giúp Bayern Munich trở lại ngôi đầu Bundesliga, vượt qua kình địch Dortmund. Hai đội cùng có 17 điểm, nhưng Bayern xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

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