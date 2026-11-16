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Văn hóa - Giải trí

BTS đại thắng MMA 2026 với sáu giải thưởng

HOÀNG HẠNH, HOÀNG ANH
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BTS trở thành nghệ sĩ chiến thắng lớn nhất tại Melon Music Awards 2026 khi giành sáu giải thưởng, trong đó có hai Daesang quan trọng là Nghệ sĩ của năm và Album của năm. IVE, CORTIS cùng nhiều nghệ sĩ khác cũng ghi dấu ấn tại lễ trao giải.

BTS giành hai Daesang tại MMA 2026, khẳng định sức hút sau màn trở lại

Tại Melon Music Awards 2026 (MMA 2026), diễn ra trong hai ngày tại Gocheok Sky Dome, Seoul, BTS trở thành tâm điểm khi mang về tổng cộng sáu giải thưởng. Trong ngày trao giải thứ hai, nhóm được xướng tên ở ba hạng mục: Nghệ sĩ của năm, Top 10 và Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất.

BTS đại thắng Melon Music Awards 2026 với sáu giải thưởng - Ảnh 1.

BTS thắng lớn tại MMA 2026 với tổng cộng sáu giải thưởng, trong đó có hai Daesang (Ảnh: Yonhap News)

Trước đó, BTS đã giành thêm ba giải trong ngày đầu tiên, gồm Album của năm với ARIRANG, Sân khấu của năm và Global Top 10. Thành tích này giúp nhóm trở thành nghệ sĩ có số giải thưởng nhiều nhất tại mùa giải năm nay.

BTS đại thắng Melon Music Awards 2026 với sáu giải thưởng - Ảnh 2.

Các thành viên BTS gửi lời cảm ơn người hâm mộ thông qua video ghi hình tại lễ trao giải (Ảnh: Yonhap News)

Dù không trực tiếp tham dự, BTS gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ thông qua video ghi hình. Suga chia sẻ năm 2026 có lẽ sẽ là một năm khó quên đối với nhóm cũng như cộng đồng ARMY. 

Trong khi đó, Jimin nhắc đến hành trình trở lại với người hâm mộ sau 3 năm 9 tháng thông qua album ARIRANG.

BTS đại thắng Melon Music Awards 2026 với sáu giải thưởng - Ảnh 3.

Màn trở lại với ARIRANG giúp BTS tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường âm nhạc quốc tế (Ảnh: Reuters)

Phát hành vào tháng 3, album phòng thu thứ năm của BTS cùng ca khúc chủ đề SWIM từng đứng đầu các bảng xếp hạng Billboard 200 và Billboard Hot 100 tại Mỹ. Màn tái xuất này tiếp tục tạo dấu ấn trên thị trường âm nhạc quốc tế.

IVE thắng năm giải, CORTIS nhận Daesang đầu tiên tại MMA 2026

Bên cạnh BTS, IVE cũng có một mùa giải thành công khi giành năm giải thưởng. Nhóm được trao Daesang Ca khúc của năm với BANG BANG, trích từ album phòng thu thứ hai. 

Ngoài ra, IVE còn chiến thắng ở các hạng mục Top 10, Global Top 10, Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất và Video âm nhạc của năm.

BTS đại thắng Melon Music Awards 2026 với sáu giải thưởng - Ảnh 4.

IVE giành năm giải thưởng tại MMA 2026, nổi bật là Daesang Ca khúc của năm với BANG BANG (Ảnh: Yonhap News)

Đáng chú ý, giải thưởng Ca khúc của năm đến với IVE ngay trước dịp kỷ niệm 5 năm ra mắt. Nhóm bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn khán giả đã lựa chọn ca khúc giữa nhiều đề cử nổi bật.

BTS đại thắng Melon Music Awards 2026 với sáu giải thưởng - Ảnh 5.

CORTIS nhận ba giải thưởng, trong đó có Daesang Bản thu âm của năm (Ảnh: Yonhap News)

Trong khi đó, CORTIS giành ba giải gồm Bản thu âm của năm, Top 10 và Global Top 10. Chiến thắng ở hạng mục Daesang Bản thu âm của năm là dấu mốc đáng nhớ đối với nhóm. 

Các thành viên cho biết đây là thành quả mà họ luôn mơ ước và bày tỏ lòng biết ơn khi được vinh danh.

BTS đại thắng Melon Music Awards 2026 với sáu giải thưởng - Ảnh 6.

Aespa được vinh danh ở hạng mục Nghệ sĩ Global-K của năm tại MMA 2026 (Ảnh: Yonhap News)

Ở các hạng mục khác, Aespa nhận giải Nghệ sĩ Global-K của năm - giải thưởng mới được giới thiệu tại MMA 2026. Hai giải Tân binh của năm lần lượt thuộc về Alpha Drive One và Longshot.

MMA 2026 cũng đánh dấu lần đầu tiên lễ trao giải được tổ chức trong hai ngày kể từ khi ra mắt. Sự kiện thu hút hơn 36.000 khán giả tham dự, tiếp tục cho thấy sức hút của một trong những giải thưởng âm nhạc thường niên đáng chú ý tại Hàn Quốc.

Nguồn tin: Yonhap News

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