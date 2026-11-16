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Văn hóa - Giải trí

BTS lập cú hat-trick, Chris Pratt nhận danh hiệu “Ông hoàng hài kịch” tại Kids’ Choice Awards

HOÀNG HẠNH, HOÀNG ANH
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BTS tiếp tục ghi dấu ấn tại Kids’ Choice Awards 2026 khi chiến thắng ở ba hạng mục âm nhạc. Lễ trao giải năm nay còn vinh danh Chris Pratt với danh hiệu “Ông hoàng hài kịch”, đồng thời giải thưởng cũng gọi tên dàn diễn viên Spider-Man: Brand New Day ở các giải thưởng điện ảnh.

BTS lập cú hat-trick, lần thứ năm thắng giải Nhóm nhạc được yêu thích tại Kids' Choice Awards 2026

Tại Kids’ Choice Awards 2026 vừa qua tại Los Angeles, BTS trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật khi giành chiến thắng ở ba hạng mục. Nhóm được trao giải Album được yêu thích nhất với ARIRANG, Nhóm nhạc được yêu thích nhất và Ca khúc được yêu thích nhất với SWIM.

BTS lập cú hat-trick, Chris Pratt nhận danh hiệu “Ông hoàng hài kịch” tại Kids’ Choice Awards - Ảnh 1.

BTS giành ba giải thưởng tại Kids’ Choice Awards 2026, gồm Album, Nhóm nhạc và Ca khúc được yêu thích nhất (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, đây là lần thứ năm BTS được vinh danh ở hạng mục Nhóm nhạc được yêu thích nhất. Thành tích tiếp tục cho thấy sức hút của nhóm nhạc Hàn Quốc đối với khán giả quốc tế, đặc biệt là cộng đồng người hâm mộ trẻ.

BTS lập cú hat-trick, Chris Pratt nhận danh hiệu “Ông hoàng hài kịch” tại Kids’ Choice Awards - Ảnh 2.
BTS lập cú hat-trick, Chris Pratt nhận danh hiệu “Ông hoàng hài kịch” tại Kids’ Choice Awards - Ảnh 3.

Hai thành viên BLACKPINK tiếp tục ghi dấu ấn tại Kids’ Choice Awards 2026 với những chiến thắng ở các hạng mục âm nhạc (Ảnh: Instagram NV)

Bên cạnh BTS, các giải thưởng âm nhạc năm nay còn gọi tên nhiều nghệ sĩ khác. Rose được vinh danh ở hạng mục Nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất, trong khi Bruno Mars chiến thắng giải Nam nghệ sĩ được yêu thích nhất. Tame Impala và Jennie giành giải Hợp tác âm nhạc được yêu thích với ca khúc Dracula.

Chris Pratt nhận danh hiệu “Ông hoàng hài kịch” tại Kids' Choice Awards 2026

Đáng chú ý, lễ trao giải có sự xuất hiện của Chris Pratt. Nam diễn viên được trao danh hiệu “Ông hoàng hài kịch”, ghi nhận những đóng góp trong lĩnh vực hài kịch trên màn ảnh rộng, truyền hình và các hoạt động giải trí.

BTS lập cú hat-trick, Chris Pratt nhận danh hiệu “Ông hoàng hài kịch” tại Kids’ Choice Awards - Ảnh 4.

Chris Pratt được trao danh hiệu “Ông hoàng hài kịch” tại lễ trao giải năm nay (Ảnh: Reuters)

Nhận giải, Chris Pratt hài hước chia sẻ về tình yêu dành cho trẻ em và nhắc đến bốn người con của mình. Nam diễn viên đùa rằng sự ra đời của các con từng là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh, cho đến khi nhận được giải thưởng này.

BTS lập cú hat-trick, Chris Pratt nhận danh hiệu “Ông hoàng hài kịch” tại Kids’ Choice Awards - Ảnh 5.

Nam diễn viên gửi lời tri ân đến những người làm công tác giáo dục khi nhận giải (Ảnh: InStyle)

Sau những chia sẻ dí dỏm, Chris Pratt chuyển sang thông điệp nghiêm túc hơn khi nhấn mạnh vai trò của giáo viên và khuyến khích mọi người trân trọng những người đang truyền cảm hứng và hỗ trợ thế hệ trẻ. 

Anh cũng đề cập đến ý nghĩa của sự hài hước trong việc đối diện với những thử thách của cuộc sống.

“Spider-Man: Brand New Day” thắng lớn ở hạng mục điện ảnh

Ở lĩnh vực điện ảnh, Spider-Man: Brand New Day được khán giả bình chọn là Phim điện ảnh được yêu thích nhất. Hai diễn viên chính Tom Holland và Zendaya lần lượt nhận giải Nam diễn viên và Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất với vai diễn trong tác phẩm.

BTS lập cú hat-trick, Chris Pratt nhận danh hiệu “Ông hoàng hài kịch” tại Kids’ Choice Awards - Ảnh 6.

Spider-Man: Brand New Day chiến thắng giải Phim điện ảnh được yêu thích nhất (Ảnh: Sony Pictures)

Lễ trao giải năm nay do ca sĩ Alex Warren dẫn dắt, tổ chức tại Television City, Los Angeles. Chương trình lần đầu tiên được phát sóng đồng thời trên CBS và Nickelodeon, đồng thời phát trực tuyến trên nền tảng Paramount+ dành cho người đăng ký gói Premium.

Sân khấu còn có sự góp mặt của Jamie Miller với ca khúc Babydoll Ashe cùng tiết mục Stop The Wedding!

BTS lập cú hat-trick, Chris Pratt nhận danh hiệu “Ông hoàng hài kịch” tại Kids’ Choice Awards - Ảnh 7.

Tom Holland và Zendaya lần lượt được vinh danh ở hai hạng mục diễn xuất điện ảnh được yêu thích nhất (Ảnh: Sony Pictures)

Là sự kiện thường niên do khán giả bình chọn, Kids’ Choice Awards tiếp tục duy trì những màn trình diễn phủ chất nhờn màu xanh đặc trưng, cùng chiếc cúp hình khí cầu màu cam dành cho các nghệ sĩ chiến thắng.

Nguồn tin: Reuters

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