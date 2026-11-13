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Văn hóa - Giải trí

“Swim” đưa BTS trở thành đại diện K-pop duy nhất trong danh sách ca khúc hay nhất năm 2026 của Apple Music

THÙY DƯƠNG
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Ca khúc “Swim” của BTS được Apple Music lựa chọn vào danh sách “Best Songs of 2026” (Những ca khúc hay nhất năm 2026), trở thành sản phẩm K-pop duy nhất góp mặt trong bảng tuyển chọn thường niên này.

"Swim” ghi dấu ấn trên bảng tuyển chọn của Apple Music

Theo truyền thông Hàn Quốc, “Swim” – ca khúc chủ đề thuộc album “Arirang” của BTS – đã được Apple Music đưa vào danh sách những ca khúc nổi bật trong năm 2026. Đáng chú ý, BTS là nghệ sĩ K-pop duy nhất có tên trong bảng tuyển chọn năm nay.

“Swim” đưa BTS trở thành đại diện K-pop duy nhất trong danh sách ca khúc hay nhất năm 2026 của Apple Music - Ảnh 1.

Nhóm nhạc BTS trong một buổi biểu diễn (Ảnh: TTXVN)

Sự ghi nhận này tiếp nối những thành tích quốc tế của nhóm kể từ khi trở lại với album “Arirang”. Với đội hình gồm 7 thành viên, BTS tiếp tục duy trì sức ảnh hưởng trên thị trường âm nhạc toàn cầu, đồng thời thu hút sự quan tâm của công chúng trước các hoạt động biểu diễn sắp tới.

“Swim” đưa BTS trở thành đại diện K-pop duy nhất trong danh sách ca khúc hay nhất năm 2026 của Apple Music - Ảnh 2.

BTS quảng bá album “Arirang”, trong đó “Swim” là ca khúc chủ đề (Ảnh: TTXVN)

Bên cạnh “Swim”, danh sách của Apple Music còn có “Dracula” – sản phẩm hợp tác giữa ban nhạc Australia Tame Impala và Jennie, thành viên nhóm nhạc BLACKPINK. Ở lĩnh vực nhạc cổ điển, nghệ sĩ piano Lim Yun Chan cũng được vinh danh với bản trình diễn trực tiếp tác phẩm “Goldberg Variations” của nhà soạn nhạc Johann Sebastian Bach tại Carnegie Hall, New York (Mỹ), vào năm 2025.

BTS chuẩn bị trở lại các sân khấu châu Á

Thành tích của “Swim” được công bố ngay trước khi BTS khởi động chặng lưu diễn châu Á thuộc tour thế giới “Arirang”. Nhóm dự kiến biểu diễn tại Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) vào ngày 19/11, sau đó tiếp tục đến Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), Singapore và Jakarta (Indonesia).

“Swim” đưa BTS trở thành đại diện K-pop duy nhất trong danh sách ca khúc hay nhất năm 2026 của Apple Music - Ảnh 3.

BTS chuẩn bị cho chặng lưu diễn châu Á thuộc tour thế giới “Arirang” (Ảnh: TTXVN)

Việc góp mặt trong danh sách của Apple Music cùng lịch trình lưu diễn dày đặc cho thấy sức hút của BTS vẫn được duy trì trên nhiều phương diện, từ sản phẩm âm nhạc đến hoạt động biểu diễn trực tiếp. Đây cũng là dịp để nhóm tiếp tục kết nối với người hâm mộ tại các thị trường châu Á.

“Swim” được lựa chọn vào danh sách “Best Songs of 2026” là một dấu ấn đáng chú ý trong hành trình hoạt động của BTS, đồng thời cho thấy sự hiện diện nổi bật của K-pop trong bức tranh âm nhạc quốc tế năm nay.

Nguồn: TTXVN

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