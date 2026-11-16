Lấy cảm hứng từ trò chơi điện tử và phim ảnh, các phương tiện được thiết kế độc đáo, vận hành bằng trọng lực và phải vượt qua hàng loạt chướng ngại vật trên đường đua.

Các đội thi mang đến những chiếc xe tự chế độc đáo, đầy màu sắc trong cuộc đua vượt chướng ngại vật tại São Paulo, Brazil

Sự kiện thu hút 37 đội thi nghiệp dư đến từ nhiều bang của Brazil. Các đội tự lên ý tưởng, thiết kế và lắp ráp những chiếc xe để tham gia thử thách trên đường Avenida Pompeia.

Tại đây, các tay đua phải điều khiển phương tiện vượt qua những đoạn đường trơn trượt phủ bọt xà phòng và nước. Khán giả liên tục reo hò khi những chiếc xe đủ hình dáng, màu sắc lao xuống dốc. Không ít phương tiện bị lật hoặc hư hỏng sau khi va vào hàng rào rơm gần vạch đích.

Đông đảo khán giả tập trung hai bên đường đua, hào hứng theo dõi và cổ vũ các tay đua lao dốc về đích

Tham gia cuộc đua, thí sinh Owen Huang cho biết ban đầu anh cảm thấy rất sợ hãi, thậm chí muốn bỏ cuộc ngay lập tức, nhưng sau đó lại có được trải nghiệm đổ dốc tuyệt vời. Trong khi đó, thí sinh Caio Monteiro chia sẻ niềm vui khi lần đầu tiên cùng đồng đội tự chế tạo xe và trực tiếp tham gia cuộc đua.

Những tay đua hoàn thành đường đua đều ăn mừng đầy phấn khích khi cán đích, khép lại cuộc tranh tài sôi động và mang đến nhiều khoảnh khắc giải trí cho khán giả.