Brazil: Bang Amazonas đối mặt tình trạng hạn hán nghiêm trọng

Mực nước tại các dòng sông lớn trên địa bàn đã giảm xuống mức báo động, làm tê liệt hoạt động giao thông đường thủy của các loại tàu thuyền nhỏ, đồng thời đẩy hàng trăm nghìn người dân ven sông vào cảnh khốn đốn vì mất đi sinh kế.

Mực nước tại các dòng sông lớn ở bang Amazonas giảm xuống mức báo động, làm tê liệt giao thông đường thủy và khiến hàng loạt tàu thuyền nhỏ mắc cạn

Theo ghi nhận tại các khu vực chịu ảnh hưởng, dòng chảy cạn kiệt khiến nhiệt độ nước tăng cao và lượng ôxy hòa tan giảm mạnh, dẫn đến tình trạng cá chết hàng loạt trên diện rộng. Nguồn lợi thủy sản sụt giảm nghiêm trọng đã giáng một đòn nặng nề vào hoạt động đánh bắt, vốn là nguồn thu nhập và thực phẩm chính của các hộ gia đình bản địa.

Chia sẻ về những khó khăn hiện tại, anh Abel - một ngư dân địa phương cho biết đợt hạn hán này quá khốc liệt khi thuyền của họ liên tục bị gãy chân vịt từ hai đến ba lần trong mỗi chuyến đi do va phải đá ngầm và bùn cạn. Thậm chí, người dân phải lặn lội đi xa tới 1.500 mét mới có thể bắt được vài con cá để cải thiện bữa ăn qua ngày.

Thiếu nước sạch sinh hoạt trầm trọng, người dân buộc phải múc nước trực tiếp từ các lòng sông đang cạn dần để tích trữ vào thùng chứa trong nhà

Bên cạnh vấn đề về duy trì sinh kế, tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt cũng đang trở thành mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Để đối phó với cơn khát, người dân buộc phải múc nước trực tiếp từ các lòng sông đang cạn dần để tích trữ vào các thùng chứa bên trong nhà. Anh Roberto - một người dân sinh sống tại khu vực này lo ngại rằng do địa phương không có các giếng khoan đạt chuẩn, bà con đành phải dùng tạm nước từ sông hồ và các giếng đào thủ công. Nguồn nước tù đọng, ô nhiễm này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây dịch bệnh và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng.

Nỗi nhọc nhằn mưu sinh của các ngư dân vùng lõi Amazon giữa đợt hạn hán kỷ lục do tác động của hiện tượng El Nino

Thống kê mới nhất cho thấy, đã có tới 50 trên tổng số 62 đô thị tại bang Amazonas phải ban bố tình trạng khẩn cấp vì hạn hán, tác động trực tiếp đến đời sống của hơn 161.000 hộ gia đình. Trước tình hình cấp bách này, chính quyền bang đã khẩn trương triển khai chiến dịch cứu trợ quy mô lớn, vận chuyển lương thực thiết yếu, bồn chứa và các thiết bị lọc nước sạch tới những điểm nóng bị cô lập.

Tuy nhiên, các cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo tác động của hiện tượng El Nino sẽ còn tiếp tục làm gia tăng mức độ khô hạn trong thời gian tới, dự báo một giai đoạn đầy thách thức và kéo dài đối với các cộng đồng dân cư tại vùng lõi Amazon.