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Thể thao

Bóng tròn kết nối: Sân chơi thể thao gắn kết báo chí và nhà trường

NGỌC PHẠM
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(HTV) - Sáng 1/11, sân bóng Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh trở nên sôi động với những pha tranh bóng quyết liệt và tiếng cổ vũ hào hứng tại Giải giao lưu bóng đá Bóng tròn kết nối.

Bóng tròn kết nối: Sân chơi thể thao gắn kết báo chí và nhà trường - Ảnh 1.

Các đội bóng tham gia Giải giao lưu bóng đá “Bóng tròn kết nối” chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Giải đấu được tổ chức nhân dịp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2026, do Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh đăng cai, nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, đồng thời tăng cường giao lưu, kết nối giữa nhà trường và các cơ quan báo chí. Giải quy tụ 8 đội bóng, gồm hai đội đến từ Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh và các đội đại diện cho báo Tuổi Trẻ, Nhân Dân, Thanh Niên, Dân Trí, Tiền Phong và Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV). Sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng viên, phóng viên và người làm truyền hình đã góp phần tạo nên không khí giao lưu thể thao sôi nổi, thân thiện và gắn kết.

Bóng tròn kết nối: Sân chơi thể thao gắn kết báo chí và nhà trường - Ảnh 2.
Bóng tròn kết nối: Sân chơi thể thao gắn kết báo chí và nhà trường - Ảnh 3.
Bóng tròn kết nối: Sân chơi thể thao gắn kết báo chí và nhà trường - Ảnh 4.
Bóng tròn kết nối: Sân chơi thể thao gắn kết báo chí và nhà trường - Ảnh 5.

Không khí sôi nổi tại sân bóng Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh trong ngày khai mạc giải đấu

Bóng tròn kết nối lan tỏa tinh thần thể thao và giao lưu

Trên sân cỏ, các đội bóng thi đấu với tinh thần nhiệt huyết, cống hiến nhiều pha phối hợp đẹp mắt và những màn tranh tài hấp dẫn. Không khí thi đấu sôi nổi, cùng sự cổ vũ từ các đồng nghiệp, đã tạo nên một ngày hội thể thao đầy hứng khởi.

Vượt ra ngoài khuôn khổ một giải đấu giao lưu, chương trình còn là dịp để những người làm công tác giáo dục và báo chí gặp gỡ, chia sẻ sau những giờ làm việc thường ngày. Qua các trận đấu, tinh thần đồng đội, sự đoàn kết và tính fair-play được thể hiện rõ nét.

Bóng tròn kết nối: Sân chơi thể thao gắn kết báo chí và nhà trường - Ảnh 6.
Bóng tròn kết nối: Sân chơi thể thao gắn kết báo chí và nhà trường - Ảnh 7.
Bóng tròn kết nối: Sân chơi thể thao gắn kết báo chí và nhà trường - Ảnh 8.

Các cầu thủ HTV nỗ lực trong từng pha bóng, quyết tâm mang về kết quả tốt nhất

Bóng tròn kết nối: Đội HTV giành vị trí á quân

Tham gia giải đấu, đội bóng HTV đã thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm và fair-play trong từng trận đấu. Với những nỗ lực trên sân cỏ, đội HTV xuất sắc giành vị trí nhì chung cuộc.

Bóng tròn kết nối: Sân chơi thể thao gắn kết báo chí và nhà trường - Ảnh 9.
Bóng tròn kết nối: Sân chơi thể thao gắn kết báo chí và nhà trường - Ảnh 10.

Giải đấu là dịp để những người làm báo và giảng viên gặp gỡ, tăng cường kết nối

Kết quả không chỉ ghi nhận tinh thần thi đấu của các thành viên mà còn góp phần tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày hội. Giải giao lưu khép lại với nhiều dấu ấn đẹp, tiếp tục thắt chặt mối quan hệ giữa Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan báo chí.

Thông qua hoạt động thể thao, Bóng tròn kết nối góp phần lan tỏa lối sống năng động, tinh thần đồng đội và sự gắn bó giữa những đơn vị cùng đồng hành trong các hoạt động xã hội, giáo dục và truyền thông.

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