Bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng cho thử thách tại AFC Women’s Champions League

Sau cú đúp vô địch ở đấu trường quốc nội, CLB Bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh tiếp tục hướng đến mục tiêu mới tại AFC Women’s Champions League. Trong buổi tập cuối cùng trên sân Hoa Lư trước giờ khởi hành, các cầu thủ thể hiện sự tập trung và khẩn trương, sẵn sàng cho hành trình thi đấu quốc tế.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh động viên đội bóng đá nữ trước thử thách châu lục

Đến gặp gỡ, động viên đội bóng có ông Nguyễn Nam Nhân – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cùng ông Trần Đình Huấn – Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá TP. Hồ Chí Minh. Sự quan tâm từ lãnh đạo thành phố góp phần tiếp thêm động lực cho thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi trước thử thách lớn.

CLB Bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh nằm ở bảng đấu rất mạnh

Tại giải đấu năm nay, đại diện Việt Nam nằm ở bảng B cùng chủ nhà East Bengal (Ấn Độ), 4.25 Sports Club (CHDCND Triều Tiên) và Hwacheon (Hàn Quốc). Đây đều là những đối thủ đáng chú ý về chuyên môn, đòi hỏi đội bóng thành phố phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nếu muốn cạnh tranh suất đi tiếp.

Bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh bổ sung lực lượng, hướng đến mục tiêu kép

Để tăng cường sức mạnh đội hình, CLB Bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh bổ sung ba ngoại binh, gồm hai trung vệ người Mỹ Kayla Marie và Marie Chesna, cùng tiền vệ người Brazil Alves Gabriel. Đáng chú ý, trung vệ Chương Thị Kiều trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương gối. Sự góp mặt của cô mang đến thêm lựa chọn và kinh nghiệm cho hàng phòng ngự.

Bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh bổ sung lực lượng, hướng đến mục tiêu kép

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất lịch thi đấu tại Ấn Độ từ ngày 1 đến 7/11, đội sẽ trở về nước chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Môn bóng đá nữ tại đại hội dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 12/12, với sự tham dự của năm địa phương.

Với lực lượng được tăng cường cùng tinh thần quyết tâm, thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi hướng đến màn thể hiện tích cực tại đấu trường châu lục. Sau đó, đội sẽ tiếp tục hành trình chinh phục mục tiêu cao nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Kính mời quý khán giả xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=TWGBl5ZfaxE