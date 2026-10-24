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Thể thao

Bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh thành công từ sự tiếp nối

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(HTV) - CLB TP. Hồ Chí Minh I tiếp tục khẳng định vị thế với chức vô địch quốc gia lần thứ 15, trong đó có tám mùa liên tiếp đăng quang. Phía sau thành tích ấy là quá trình xây dựng lực lượng kế cận, với CLB TP. Hồ Chí Minh II đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các cầu thủ trẻ.

Bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh duy trì vị thế dẫn đầu

Ở lượt trận cuối diễn ra chiều 23/10, CLB TP. Hồ Chí Minh I để thua Phong Phú Hà Nam với tỷ số 0-2. Tuy nhiên, kết quả này không làm thay đổi thứ hạng chung cuộc. Thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đã sớm đăng quang trước hai vòng đấu.

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Bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh thành công từ sự tiếp nối- Ảnh 2.

CLB TP. Hồ Chí Minh I tiếp tục khẳng định vị thế với chức vô địch quốc gia lần thứ 15, trong đó có tám mùa liên tiếp đăng quang

Trong khi đó, chiến thắng 3-0 trước CLB TP. Hồ Chí Minh II giúp Thái Nguyên T&T khép lại mùa giải ở vị trí á quân. Hà Nội I đứng thứ ba sau trận hòa 1-1 với Than Khoáng Sản Việt Nam.

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Bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh thành công từ sự tiếp nối- Ảnh 4.

Thái Nguyên T&T khép lại mùa giải ở vị trí á quân

Chức vô địch thứ 15, cùng chuỗi tám mùa liên tiếp lên ngôi, cho thấy sự ổn định về chuyên môn của bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh. Thành quả này không chỉ đến từ năng lực của đội hình hiện tại, mà còn gắn với quá trình chuẩn bị lực lượng qua nhiều năm.

TP. Hồ Chí Minh II - nền tảng cho thế hệ kế cận

Nếu TP. Hồ Chí Minh I là đội bóng duy trì thành tích ở đấu trường quốc nội, CLB TP. Hồ Chí Minh II đảm nhận vai trò tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ trưởng thành. Qua những mùa giải thi đấu ở sân chơi cao nhất quốc nội, các cầu thủ có thêm cơ hội cọ xát và tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh thành công từ sự tiếp nối- Ảnh 5.
Bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh thành công từ sự tiếp nối- Ảnh 6.

CLB TP. Hồ Chí Minh I và CLB TP. Hồ Chí Minh II cùng góp phần duy trì thành tích và phát triển lực lượng kế cận cho bóng đá nữ thành phố

Mỗi trận đấu giúp các cầu thủ trẻ nhận diện những hạn chế về chuyên môn, từng bước hoàn thiện kỹ năng và bản lĩnh thi đấu. Dù kết quả chưa cao, quá trình tích lũy này vẫn có ý nghĩa đối với sự phát triển lâu dài của từng cá nhân.

Sự gắn kết giữa hai đội vì vậy tạo nên một hướng đi có tính kế thừa. TP. Hồ Chí Minh I duy trì sức cạnh tranh, trong khi TP. Hồ Chí Minh II chuẩn bị lực lượng cho những bước tiến tiếp theo.

Bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh thành công từ sự tiếp nối- Ảnh 7.

CLB TP. Hồ Chí Minh II tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện chuyên môn qua từng mùa giải

Việc đầu tư cho thế hệ kế cận là một phần quan trọng để bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững vị thế. Thành công không chỉ được đo bằng những danh hiệu hiện tại, mà còn ở khả năng phát triển cầu thủ mới, bảo đảm sự tiếp nối qua nhiều mùa giải.

Kính mời quý khá giả xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=URbWx9ZmoO0

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