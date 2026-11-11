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Thể thao

Bóng đá Việt Nam nâng cao chất lượng huấn luyện từ dinh dưỡng và hồi phục

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
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(HTV) - Hơn 100 huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn và quản lý bóng đá Việt Nam tham gia chương trình tập huấn về dinh dưỡng thể thao và hồi phục. Hoạt động hướng đến nâng cao thể lực, sức bền và thành tích bóng đá Việt Nam.

Nâng cao kiến thức dinh dưỡng thể thao cho bóng đá Việt Nam

Chiều ngày 10/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức tập huấn chuyên đề "Ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nhằm nâng cao thành tích bóng đá".

Dinh dưỡng và hồi phục - Nền tảng nâng cao thành tích bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.
Dinh dưỡng và hồi phục - Nền tảng nâng cao thành tích bóng đá Việt Nam - Ảnh 2.

Chương trình diễn ra tại trụ sở VFF với sự tham gia của hơn 100 học viên

Tham dự có các huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý bóng đá. Đây là lực lượng trực tiếp tham gia công tác đào tạo, quản lý và phát triển cầu thủ.

Dinh dưỡng và hồi phục - Nền tảng nâng cao thành tích bóng đá Việt Nam - Ảnh 3.
Dinh dưỡng và hồi phục - Nền tảng nâng cao thành tích bóng đá Việt Nam - Ảnh 4.

Buổi tập huấn được dẫn dắt bởi các chuyên gia dinh dưỡng quốc tế

Nội dung buổi tập huấn tập trung cung cấp kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về dinh dưỡng, vận động và hồi phục. Qua đó, học viên có thêm cơ sở ứng dụng vào công tác huấn luyện hàng ngày.

VFF thúc đẩy hợp tác nâng cao thể lực bóng đá Việt Nam

Chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa VFF và Herbalife, được triển khai từ năm 2021. 

Bóng đá Việt Nam nâng cao chất lượng huấn luyện từ dinh dưỡng và hồi phục - Ảnh 5.

Hai bên hướng đến mục tiêu hỗ trợ cầu thủ Việt Nam duy trì và nâng cao thể lực, sức bền

Thông qua hoạt động cung cấp sản phẩm dinh dưỡng và chia sẻ kiến thức chuyên môn, chương trình góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của dinh dưỡng trong thể thao.

Việc chú trọng dinh dưỡng và hồi phục được kỳ vọng hỗ trợ đội ngũ huấn luyện tối ưu quá trình chuẩn bị thể lực cho cầu thủ. Đây cũng là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo và thành tích thi đấu.

Bóng đá Việt Nam nâng cao chất lượng huấn luyện từ dinh dưỡng và hồi phục - Ảnh 6.

Các học viên còn được yêu câu xây dựng và áp dụng kiến thức vào tình huống giải định ngay tại buổi tập huấn

Thông qua chương trình, VFF tiếp tục thúc đẩy việc ứng dụng kiến thức khoa học thể thao vào bóng đá. Qua đó, hướng đến mục tiêu nâng tầm bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/kbp2SpgI1ew?si=BxnhtW8G8dfqpLou


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