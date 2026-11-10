CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

VFF và Herbalife thúc đẩy ứng dụng dinh dưỡng thể thao trong bóng đá Việt Nam

HOÀNG HƯƠNG, ĐỨC PHONG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Ngày 10/11, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng Herbalife Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn chuyên đề về dinh dưỡng thể thao và hồi phục, hướng tới nâng cao thể lực, sức bền và hiệu quả thi đấu của các cầu thủ bóng đá Việt Nam.

Sáng 10/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với Herbalife Việt Nam tổ chức buổi tập huấn chuyên đề "Ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nhằm nâng cao thành tích bóng đá", với sự tham dự của khoảng 100 huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý bóng đá.

VFF và Herbalife thúc đẩy ứng dụng dinh dưỡng thể thao trong bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.
VFF và Herbalife thúc đẩy ứng dụng dinh dưỡng thể thao trong bóng đá Việt Nam - Ảnh 2.

Chương trình tập huấn chuyên đề về dinh dưỡng thể thao và hồi phục được tổ chức tại Hà Nội ngày 10/11

Chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa Herbalife và VFF được triển khai từ năm 2021, nhằm hỗ trợ các cầu thủ bóng đá Việt Nam duy trì và nâng cao thể lực, sức bền thông qua việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng và chia sẻ kiến thức về dinh dưỡng, vận động.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký VFF, nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và phục hồi thể chất trong bóng đá hiện đại. Theo đó, bên cạnh yếu tố chuyên môn, chiến thuật và thể lực, việc xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học, theo dõi tình trạng thể chất, kiểm soát tải lượng vận động và phòng ngừa chấn thương là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả thi đấu của cầu thủ.

VFF và Herbalife thúc đẩy ứng dụng dinh dưỡng thể thao trong bóng đá Việt Nam - Ảnh 3.
VFF và Herbalife thúc đẩy ứng dụng dinh dưỡng thể thao trong bóng đá Việt Nam - Ảnh 4.
VFF và Herbalife thúc đẩy ứng dụng dinh dưỡng thể thao trong bóng đá Việt Nam - Ảnh 5.

Chương trình thu hút khoảng 100 huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý bóng đá tham dự

Trong bối cảnh bóng đá ngày càng đòi hỏi cao về cường độ vận động và khả năng duy trì phong độ, công tác dinh dưỡng và hồi phục không chỉ phục vụ quá trình chuẩn bị trước mỗi trận đấu mà còn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của vận động viên.

Tại buổi tập huấn, các diễn giả tập trung làm rõ mối liên hệ giữa dinh dưỡng thể thao, quá trình hồi phục và khả năng thích nghi của cơ thể với cường độ tập luyện, thi đấu. Một trong những nội dung trọng tâm là triết lý "nạp đúng dưỡng chất vào đúng thời điểm", giúp học viên tiếp cận phương pháp tổ chức chế độ dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu vận động của cầu thủ.

VFF và Herbalife thúc đẩy ứng dụng dinh dưỡng thể thao trong bóng đá Việt Nam - Ảnh 6.

Dinh dưỡng khoa học và phục hồi thể chất ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng bóng đá hiện đại

Bên cạnh đó, chương trình giới thiệu phương pháp xây dựng "đĩa ăn thành tích", kết hợp với các nội dung quản lý thành phần cơ thể, theo dõi chỉ số máu, xét nghiệm mồ hôi, nước tiểu, đánh giá chất lượng giấc ngủ và tình trạng thể chất. Các phương pháp được tiếp cận trên nguyên tắc "đo lường để ra quyết định, không phải để phán xét", đề cao việc sử dụng dữ liệu khoa học nhằm hỗ trợ công tác chăm sóc và phát triển cầu thủ.

Đáng chú ý, chương trình dành sự quan tâm đến những yêu cầu dinh dưỡng đặc thù của cầu thủ nữ và cầu thủ trẻ, đồng thời đề cập nguy cơ thiếu hụt năng lượng tương đối trong thể thao (REDs). Các nội dung về chế độ dinh dưỡng khi vận động viên gặp chấn thương hoặc mắc bệnh cũng được đưa vào trao đổi, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của dinh dưỡng trong quá trình chăm sóc sức khỏe và phục hồi thể chất.

VFF và Herbalife thúc đẩy ứng dụng dinh dưỡng thể thao trong bóng đá Việt Nam - Ảnh 7.

Các kiến thức chuyên sâu về dinh dưỡng thể thao được chia sẻ nhằm hỗ trợ công tác huấn luyện và chăm sóc sức khỏe cầu thủ

Không dừng lại ở lý thuyết, chương trình còn tổ chức hoạt động thực hành thông qua tình huống xây dựng phương án cung cấp năng lượng và bù nước trong ngày thi đấu dành cho một tiền vệ đá chính của đội tuyển nam quốc gia. Bài tập tạo điều kiện để học viên vận dụng kiến thức chuyên môn vào các tình huống thực tế, từ đó tăng tính ứng dụng trong công tác huấn luyện và hỗ trợ vận động viên.

Thông qua những nội dung chuyên sâu, buổi tập huấn góp phần cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ huấn luyện viên và cán bộ quản lý bóng đá, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng các phương pháp khoa học trong quá trình chuẩn bị, tập luyện và thi đấu.

Hoạt động cũng tiếp nối quá trình hợp tác giữa VFF và Herbalife từ năm 2021, thể hiện nỗ lực tăng cường các giải pháp hỗ trợ cầu thủ bóng đá Việt Nam về dinh dưỡng, thể lực và hồi phục. Việc chú trọng đào tạo, cập nhật kiến thức khoa học được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện khả năng thích nghi với cường độ vận động, tối ưu quá trình hồi phục và tạo nền tảng hướng tới thành tích thi đấu tốt hơn trong tương lai.


Tin liên quan

VFF động viên U17 Việt Nam trước thềm World Cup

VFF động viên U17 Việt Nam trước thềm World Cup

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) động viên U17 Việt Nam trước giai đoạn chuẩn bị quan trọng hướng đến FIFA U17 World Cup 2026.

Chủ tịch và Tổng thư ký FIFA gửi quà đặc biệt đến Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Chúc tết tài lộc…

Chủ tịch và Tổng thư ký FIFA gửi quà đặc biệt đến Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Chúc tết tài lộc…

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström gửi thư chúc Tết Bính Ngọ 2026 tới VFF và Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, ghi nhận vai trò và những thành tựu mà bóng đá Việt Nam đã làm được trong năm qua.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Dự án ngăn triều TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị vận hành thử

Kinh tế 14:35 09/11/2026

(HTV) - Dự án ngăn triều TP. Hồ Chí Minh dự kiến vận hành thử từ ngày 23 đến 27/11/2026. Hệ thống được điều hành bằng công nghệ SCADA, hướng đến kiểm soát ngập do triều trên diện tích khoảng 570 km².

Đại biểu kiến nghị các giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động | Thời sự HTV ngày 9/11/2026

Đại biểu kiến nghị các giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động | Thời sự HTV ngày 9/11/2026

Thời sự 18:08 09/11/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 9/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh : Phường Bình Tây giải ngân đạt hơn 90% kế hoạch nhờ quản trị theo KPI

Kinh tế 13:48 09/11/2026

(HTV) - Nhằm hiện thực hóa mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay, Phường Bình Tây cùng các địa phương tại TP. Hồ Chí Minh đang tăng tốc đẩy nhanh tiến độ loạt công trình trọng điểm.

An ninh nguồn nước trước sức ép từ El Nino và biến đổi khí hậu

Xã hội 14:38 09/11/2026

(HTV) - Trước nguy cơ El Nino duy trì cường độ mạnh trong giai đoạn đầu năm 2027, các chuyên gia cảnh báo tình hình xâm nhập mặn và thiếu hụt nguồn nước sẽ diễn biến phức tạp tại phía Nam. Chuyển đổi số và quản lý thông minh được xem là giải pháp cấp bách lúc này.

Xem thêm