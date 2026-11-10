VFF và Herbalife thúc đẩy ứng dụng dinh dưỡng thể thao trong bóng đá Việt Nam

Sáng 10/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với Herbalife Việt Nam tổ chức buổi tập huấn chuyên đề "Ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nhằm nâng cao thành tích bóng đá", với sự tham dự của khoảng 100 huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý bóng đá.

Chương trình tập huấn chuyên đề về dinh dưỡng thể thao và hồi phục được tổ chức tại Hà Nội ngày 10/11

Chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa Herbalife và VFF được triển khai từ năm 2021, nhằm hỗ trợ các cầu thủ bóng đá Việt Nam duy trì và nâng cao thể lực, sức bền thông qua việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng và chia sẻ kiến thức về dinh dưỡng, vận động.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký VFF, nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và phục hồi thể chất trong bóng đá hiện đại. Theo đó, bên cạnh yếu tố chuyên môn, chiến thuật và thể lực, việc xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học, theo dõi tình trạng thể chất, kiểm soát tải lượng vận động và phòng ngừa chấn thương là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả thi đấu của cầu thủ.

Chương trình thu hút khoảng 100 huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý bóng đá tham dự

Trong bối cảnh bóng đá ngày càng đòi hỏi cao về cường độ vận động và khả năng duy trì phong độ, công tác dinh dưỡng và hồi phục không chỉ phục vụ quá trình chuẩn bị trước mỗi trận đấu mà còn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của vận động viên.

Tại buổi tập huấn, các diễn giả tập trung làm rõ mối liên hệ giữa dinh dưỡng thể thao, quá trình hồi phục và khả năng thích nghi của cơ thể với cường độ tập luyện, thi đấu. Một trong những nội dung trọng tâm là triết lý "nạp đúng dưỡng chất vào đúng thời điểm", giúp học viên tiếp cận phương pháp tổ chức chế độ dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu vận động của cầu thủ.

Dinh dưỡng khoa học và phục hồi thể chất ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng bóng đá hiện đại

Bên cạnh đó, chương trình giới thiệu phương pháp xây dựng "đĩa ăn thành tích", kết hợp với các nội dung quản lý thành phần cơ thể, theo dõi chỉ số máu, xét nghiệm mồ hôi, nước tiểu, đánh giá chất lượng giấc ngủ và tình trạng thể chất. Các phương pháp được tiếp cận trên nguyên tắc "đo lường để ra quyết định, không phải để phán xét", đề cao việc sử dụng dữ liệu khoa học nhằm hỗ trợ công tác chăm sóc và phát triển cầu thủ.

Đáng chú ý, chương trình dành sự quan tâm đến những yêu cầu dinh dưỡng đặc thù của cầu thủ nữ và cầu thủ trẻ, đồng thời đề cập nguy cơ thiếu hụt năng lượng tương đối trong thể thao (REDs). Các nội dung về chế độ dinh dưỡng khi vận động viên gặp chấn thương hoặc mắc bệnh cũng được đưa vào trao đổi, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của dinh dưỡng trong quá trình chăm sóc sức khỏe và phục hồi thể chất.

Các kiến thức chuyên sâu về dinh dưỡng thể thao được chia sẻ nhằm hỗ trợ công tác huấn luyện và chăm sóc sức khỏe cầu thủ

Không dừng lại ở lý thuyết, chương trình còn tổ chức hoạt động thực hành thông qua tình huống xây dựng phương án cung cấp năng lượng và bù nước trong ngày thi đấu dành cho một tiền vệ đá chính của đội tuyển nam quốc gia. Bài tập tạo điều kiện để học viên vận dụng kiến thức chuyên môn vào các tình huống thực tế, từ đó tăng tính ứng dụng trong công tác huấn luyện và hỗ trợ vận động viên.

Thông qua những nội dung chuyên sâu, buổi tập huấn góp phần cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ huấn luyện viên và cán bộ quản lý bóng đá, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng các phương pháp khoa học trong quá trình chuẩn bị, tập luyện và thi đấu.

Hoạt động cũng tiếp nối quá trình hợp tác giữa VFF và Herbalife từ năm 2021, thể hiện nỗ lực tăng cường các giải pháp hỗ trợ cầu thủ bóng đá Việt Nam về dinh dưỡng, thể lực và hồi phục. Việc chú trọng đào tạo, cập nhật kiến thức khoa học được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện khả năng thích nghi với cường độ vận động, tối ưu quá trình hồi phục và tạo nền tảng hướng tới thành tích thi đấu tốt hơn trong tương lai.



