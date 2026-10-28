Bóng đá Pháp điều chỉnh lịch thi đấu vì các cuộc biểu tình

Nhiều trận đấu phải thay đổi lịch

Theo hãng tin AP, trận Lyon tiếp đón Angers tại Ligue 1 dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 45 ngày thứ Bảy theo giờ địa phương, nay được chuyển sang chiều Chủ nhật. Quyết định được Liên đoàn Bóng đá Chuyên nghiệp Pháp (LFP) công bố hôm thứ Ba, sau khi nhận đề nghị từ giới chức địa phương.

Các cầu thủ Paris Saint-Germain và Lyon trong trận đấu tại Ligue 1 ngày 26/10/2026 (Ảnh: AP)

Hai trận đấu khác cũng được điều chỉnh. Trận đấu trên sân Nice được chuyển sang tối thứ Sáu, trong khi trận của Lorient được dời sang tối thứ Hai. Những thay đổi này nhằm giảm áp lực lên lực lượng an ninh trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình được lên kế hoạch vào cuối tuần.

Biểu tình gây áp lực lên công tác an ninh

Những tuần gần đây, nhiều thành phố tại Pháp chứng kiến các cuộc tuần hành phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và điều kiện tại trường học. Hàng trăm ngàn người đã tham gia các cuộc biểu tình trên toàn quốc vào thứ Bảy tuần trước, khiến lực lượng cảnh sát và an ninh phải tăng cường hoạt động.

Người biểu tình tuần hành tại Paris trong cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao ngày 24/10/2026 (Ảnh: AP)

Tình hình bất ổn cũng dẫn đến các vụ tấn công vào tòa thị chính và công trình công cộng. Theo AP, đây là một trong những giai đoạn bất ổn dân sự nghiêm trọng nhất tại Pháp trong nhiều năm.

Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh lịch thi đấu được xem là biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho cầu thủ, khán giả và lực lượng làm nhiệm vụ. Lịch thi đấu bóng đá chuyên nghiệp tiếp tục chịu ảnh hưởng từ tình hình an ninh, khi các cơ quan tổ chức và chính quyền địa phương phải phối hợp để hạn chế nguy cơ phát sinh sự cố tại các khu vực diễn ra trận đấu.

Nguồn: AP