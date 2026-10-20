Brazil, Na Uy, Nhật Bản và Pháp khởi đầu thuận lợi tại World Cup U17 nữ

Na Uy và Brazil tạo dấu ấn tại bảng C World Cup U17 nữ

Ở bảng C, đội tuyển U17 nữ Na Uy có màn ra quân thuyết phục khi đánh bại Ghana 3-0. Đại diện Bắc Âu thể hiện khả năng tấn công hiệu quả, đặc biệt ở những tình huống dứt điểm từ xa. Isabella Lepore mở tỷ số bằng cú sút từ khoảng cách 30 m, trước khi Maia Melgård lập cú đúp, ấn định chiến thắng cho Na Uy.

Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển U17 nữ Na Uy tại đấu trường World Cup

Trong khi đó, Brazil tạo nên màn ngược dòng ấn tượng trước Canada. Dù để đối thủ dẫn trước, đội bóng Nam Mỹ vẫn giành chiến thắng chung cuộc 6-2. Greise Kelly là điểm sáng nổi bật với hai bàn thắng và ba đường kiến tạo, góp dấu giày vào năm bàn thắng đầu tiên của Brazil.

Với chiến thắng này, Brazil tạm dẫn đầu bảng C, xếp trên Na Uy

Helena, Nicolly Manuel, Marcelinha và Pepê cũng lần lượt lập công cho Brazil. Bên phía Canada, Reed Tingley và Chloe Scicchitano ghi bàn nhưng không thể giúp đội nhà tránh thất bại. Với ba điểm cùng hiệu số vượt trội, Brazil tạm dẫn đầu bảng C, xếp trên Na Uy.

Nhật Bản và Pháp cùng thắng ở bảng D World Cup U17 nữ

Tại bảng D, Nhật Bản khởi đầu đầy ấn tượng khi đánh bại Zambia 5-0. Đội bóng châu Á sớm áp đặt thế trận và duy trì sức ép trong suốt trận đấu. Nanami Kurita lập cú đúp, còn Wara Shimizu và Asuka Tanaka cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số. Bàn còn lại đến từ tình huống phản lưới nhà của Grace Phiri.

Chiến thắng cách biệt giúp Nhật Bản tạm dẫn đầu bảng D với ba điểm

Chiến thắng cách biệt giúp Nhật Bản tạm dẫn đầu bảng D với ba điểm. Cùng có khởi đầu thuận lợi, đội tuyển U17 nữ Pháp đánh bại Venezuela 2-0 nhờ các pha lập công của Maëlys Ané và Léa Motyka.

Chiến thắng trận này, Pháp xếp thứ hai bảng D, sau Nhật Bản

Với kết quả này, Pháp tạm xếp thứ hai bảng D, sau Nhật Bản. Cả hai đội đều có lợi thế ban đầu trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại World Cup bóng đá nữ U17.

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