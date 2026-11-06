Năm 2026 ghi dấu một hành trình nhiều thử thách với đội bóng thành phố

Bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh tiếp tục hành trình chinh phục những thử thách mới sau chức vô địch Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia. Dù đang thi đấu tại AFC Women's Champions League ở Ấn Độ, thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi vẫn đặt mục tiêu giành HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, sắp diễn ra tại phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2026 ghi dấu một hành trình nhiều thử thách với đội bóng thành phố. Sau chức vô địch quốc gia lần thứ 15, đồng thời là lần thứ 8 liên tiếp, đội tiếp tục đại diện Việt Nam tranh tài tại AFC Women's Champions League năm thứ ba liên tiếp.

Bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giành HCV

Đấu trường châu lục chưa khép lại, nhưng phía trước đội bóng đã là mục tiêu quan trọng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh cho biết lịch thi đấu hiện tại không ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của đội. Theo cô, việc tham dự AFC Women's Champions League cũng là cơ hội để các cầu thủ chuẩn bị cho Đại hội. Ban huấn luyện sẽ có kế hoạch phù hợp, với mục tiêu giành HCV.

Đại hội năm nay trở lại TP. Hồ Chí Minh sau 20 năm. Được thi đấu trên sân nhà và nhận sự cổ vũ của người hâm mộ vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm của đội bóng từng nhiều lần vô địch quốc gia.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 được tổ chức trên sân nhà là động lực để toàn đội nỗ lực

Tại kỳ Đại hội cách đây 4 năm, đội tuyển bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh chỉ giành HCB. Vì vậy, mục tiêu đổi màu huy chương ở kỳ Đại hội lần này càng được các cầu thủ quyết tâm thực hiện. Tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân cho biết đội luôn hướng đến thành tích cao nhất ở mỗi giải đấu. Đặc biệt, Đại hội Thể thao toàn quốc chỉ diễn ra 4 năm một lần và được tổ chức trên sân nhà. Đây là động lực để toàn đội nỗ lực hơn nhằm giành chức vô địch.

Bên cạnh khát vọng giành HCV, việc duy trì thể lực, phong độ và hạn chế chấn thương cũng là bài toán quan trọng với tập thể vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc. Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, cho rằng đội bóng phải thi đấu liên tiếp ở ba giải nên khó duy trì phong độ đỉnh cao. Vì vậy, ngành thể thao thành phố mong muốn các cầu thủ đạt kết quả tốt, nhưng không đặt kỳ vọng quá cao về thành tích tại Đại hội.

Theo ông Nguyễn Nam Nhân, điều quan trọng là sau khi trở về từ AFC Women's Champions League, các cầu thủ vẫn duy trì được phong độ và tránh những chấn thương đáng tiếc. Qua đó, đội có thể cống hiến những trận đấu ấn tượng, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân thành phố.

HLV Đoàn Thị Kim Chi cũng xác định đây là một năm bận rộn nhưng đầy vinh dự với đội bóng. Bà đề nghị các cầu thủ chủ động báo cáo những vấn đề về thể trạng để ban huấn luyện kịp thời điều chỉnh. Nhắc lại kết quả HCB tại Đại hội năm 2022, HLV Đoàn Thị Kim Chi cho biết toàn đội sẽ nỗ lực giành HCV năm nay, như một cách tri ân người hâm mộ.

Môn bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sẽ khởi tranh ngày 19/11 tại sân Bà Rịa

Môn bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sẽ khởi tranh ngày 19/11 tại sân Bà Rịa, với 5 đội tham dự gồm TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên và Ninh Bình. Ngay trận ra quân, đội chủ nhà TP. Hồ Chí Minh sẽ gặp đương kim HCV Quảng Ninh.

Sau 20 năm chờ đợi Đại hội trở lại TP. Hồ Chí Minh và 4 năm kể từ lần giành HCB gần nhất, đội bóng thành phố hướng đến mục tiêu đổi màu huy chương. Trên sân nhà, các cầu thủ không chỉ quyết tâm chinh phục danh hiệu mà còn mong muốn đáp lại tình cảm của người hâm mộ.