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Thế giới

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đối mặt bão luận tội tại Hạ viện Mỹ

ANH THƯ, XUÂN MAI, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth lại đối mặt bão luận tội tại Hạ viện Mỹ. Ngày 9/11, Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Thomas Massie đã đệ trình nghị quyết gồm 8 điều khoản luận tội, khởi động cuộc bỏ phiếu trong 2 ngày tới.

Nghị quyết tập trung vào vai trò của ông Hegseth trong cuộc chiến ở Iran, cũng như các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Yemen và Venezuela.

Ông Hegseth đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc lạm quyền, đặc biệt là việc tự ý tiến hành cuộc chiến tại Iran mà không thông qua Quốc hội. Sự bất mãn của cử tri đối với cuộc xung đột này chính là nguyên nhân lớn khiến đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đối mặt bão luận tội tại Hạ viện Mỹ - Ảnh 1.

Ông Massie tổ chức họp báo về nghị quyết luận tội ông Hegseth, ở Washington, D.C., Mỹ, ngày 09/11/2026 (Nguồn: Reuters)

Phản ứng trước bão dư luận, ông Hegseth cho biết sẽ không lùi bước. Vài giờ sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ "sát cánh" cùng Bộ trưởng Quốc phòng.

Bất chấp những cáo buộc trên, Tổng thống Trump khen ngợi ông Hegseth vì đã chiến thắng tại Venezuela và đang giành chiến thắng trong cuộc xung đột tại Iran.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đối mặt bão luận tội tại Hạ viện Mỹ - Ảnh 2.

Ông Hegseth tại Xưởng đóng tàu Sparrows Point, bang Maryland, Mỹ, ngày 6/10/2026 (Nguồn: Reuters)

Theo các nguồn tin quốc hội, nghị quyết này có thể đạt đủ số phiếu quá bán để vượt qua Hạ viện. Tuy nhiên, khả năng kết tội tại Thượng viện là rất thấp khi phe Cộng hòa vẫn đang nắm 53 trên tổng số 100 ghế.



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