Tại Diễn đàn Tăng trưởng Chuyển đổi kép năm 2026 diễn ra tại Hà Nội, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) công bố Bộ công cụ đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi kép (TMA). Đây là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện năng lực hiện tại, từ đó xác định định hướng và xây dựng kế hoạch chuyển đổi phù hợp.

Quang cảnh buổi công bố công cụ đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đối số gắn với chuyển đổi xanh

Hỗ trợ doanh nghiệp đo lường năng lực chuyển đổi kép

Bộ công cụ TMA được thiết kế nhằm đánh giá đồng thời hai trụ cột là mức độ trưởng thành số và mức độ trưởng thành xanh. Thông qua hệ thống chỉ số, doanh nghiệp có thể rà soát năng lực ứng dụng công nghệ, mức độ sử dụng năng lượng, nguyên liệu và khả năng thực hiện các mục tiêu về môi trường.

Một điểm đáng chú ý của TMA là khả năng kết nối dữ liệu trực tiếp với hệ thống Synesgy – nền tảng đánh giá doanh nghiệp về môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Việc tích hợp này giúp hạn chế tình trạng kê khai thông tin trùng lặp trên nhiều hệ thống, giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện đánh giá.

TMA là công cụ có thể giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện trong từng lĩnh vực sản xuất

Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể cho biết, kết quả đánh giá sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện về vị trí hiện tại trong từng lĩnh vực sản xuất. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp có thể chủ động xây dựng kế hoạch hoặc phối hợp với chuyên gia tư vấn để lựa chọn giải pháp chuyển đổi kép phù hợp.

Công cụ tiện ích cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo nội dung công bố tại diễn đàn, doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm gần 96% tổng số doanh nghiệp trên thị trường. Tuy nhiên, nhóm doanh nghiệp này còn gặp nhiều hạn chế về nguồn lực tài chính. Trong bối cảnh đó, TMA được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí khảo sát, đánh giá ban đầu, đồng thời có thêm cơ sở để lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp với năng lực đầu tư.

Tiến sĩ Nguyễn Việt Long - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam cho rằng, TMA có giá trị thiết thực đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bởi đây là nhóm có nguồn lực hạn chế để đầu tư vào hệ thống công cụ và thực hiện các báo cáo đánh giá chuyên sâu.

Theo Tiến sĩ Michaela Baur - Giám đốc Quốc gia Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), dự án Trung tâm Chuyển đổi kép không chỉ hướng đến hỗ trợ riêng lẻ từng doanh nghiệp mà còn đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Việc kết hợp công cụ đánh giá với các hoạt động hỗ trợ trong khuôn khổ dự án được kỳ vọng tạo điều kiện để doanh nghiệp nhận diện rõ năng lực, xác định những lĩnh vực cần ưu tiên đầu tư và từng bước thực hiện chuyển đổi kép. Qua đó, doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, tối ưu chi phí vận hành và cải thiện năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.