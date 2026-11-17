Diễn đàn GGH 2025 mở ra góc nhìn bao quát nhất về các xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiện nay

Diễn đàn GGH 2026 do Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Vũ Long chủ trì tổ chức, phối hợp cùng các đơn vị đồng tổ chức: Công ty TNHH Truyền thông SEODO, Công ty TNHH Truyền thông số ABC Digi và Công ty Cổ phần VIDOCO.

Tại diễn đàn, các chuyên gia đã thẳng thắn nhìn nhận bối cảnh thị trường đang bước sang một trang mới. Trí tuệ nhân tạo hiện can thiệp sâu vào lõi nền tảng tìm kiếm, không chỉ thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin của người dùng mà còn quyết định trực tiếp đến thứ hạng hiển thị tự nhiên và phương thức phân phối quảng cáo.

Việc doanh nghiệp tiếp tục duy trì tư duy vận hành thủ công hay các chiến lược tối ưu truyền thống của những năm trước sẽ khiến ngân sách tiếp thị bị lãng phí mà không mang lại hiệu quả chuyển đổi thực tế. Trước những thách thức từ các biến số công nghệ mới, việc xác định đúng trọng tâm để bảo vệ vị thế thương hiệu và bứt tốc doanh thu đã trở thành yêu cầu sống còn, đặc biệt đối với khối các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Phiên thảo luận đa chiều cùng dàn chuyên gia đầu ngành tại Diễn đàn GGH 2026

5 chuyên đề thực chiến từ các chuyên gia đầu ngành

Nhằm giải quyết triệt để các bài toán trên, GGH 2026 đã mang đến một "tấm bản đồ" thực chiến rõ nét thông qua 5 chuyên đề chuyên sâu, được đúc kết từ hàng trăm tỷ đồng ngân sách tiếp thị thực tế và các chiến dịch đạt hàng triệu lượt truy cập.

Chuyên đề 1: Công thức xây dựng tín hiệu đa kênh trong AI Search

Ông Đặng Lê Nam - CEO Vũ Long, Founder Giải pháp SEO - Website Việt, Co-founder 2D Digital, một trong những người dẫn dắt thế hệ đầu tiên trong ngành SEO tại Việt Nam, ông Đặng Lê Nam đã chỉ ra rằng trong thời đại A.I. Search, việc đơn thuần tối ưu một kênh riêng lẻ không còn mang lại hiệu quả cao. Doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái tín hiệu đa kênh đồng bộ để thương hiệu nổi bật trong mắt các công cụ tìm kiếm tích hợp A.I., từ đó thích ứng nhanh với xu hướng tìm kiếm và chuyển đổi số toàn diện.

Ông Đặng Lê Nam - CEO Vũ Long, Founder Giải pháp SEO & Website Việt

Chuyên đề 2: Chinh phục TOP Google AI Overview & AI Mode

Ông Thái Doãn Kiên - Founder & CEO SEODO - giải mã tác động của tính năng A.I. Overview đến hệ sinh thái tìm kiếm. Với phương pháp SEO Branding tiên phong, ông nhấn mạnh doanh nghiệp phải tập trung tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thực tế thay vì chỉ chạy theo thuật toán kỹ thuật, nhằm giữ vững vị trí hiển thị cốt lõi trên các khung trả lời tự động của Google.

Diễn giả Thái Doãn Kiên Founder & CEO SEODO

Chuyên đề 3: Google Ads 2026 - A.I. đang thay đổi cách vận hành quảng cáo

Từ kinh nghiệm quản lý hơn 350 tỷ đồng tiền quảng cáo, ông Nguyễn Tân Kiệt - CEO SAGO Agency - đã hướng dẫn doanh nghiệp chuyển đổi sang phương thức vận hành chiến dịch bằng "mệnh lệnh A.I.". Giải pháp này giúp tối ưu quy trình, tiết kiệm tới 95% thời gian và cắt giảm đáng kể chi phí, đồng thời khai phá những cơ hội tăng trưởng mà cách làm thủ công không thể nhìn thấy.

Diễn giả Nguyễn Tân Kiệt - CEO SAGO Agency giải mã bài toán quảng cáo thời A.I.

Chuyên đề 4: A.I. Automation - Từ Lead đến tăng trưởng doanh thu

Bà Hannie Phạm - Giám đốc Vận hành Preny A.I. - mang đến bức tranh toàn diện về ứng dụng tự động hóa vào phễu bán hàng và chăm sóc khách hàng. Dựa trên minh chứng thực tiễn qua các dự án thương mại điện tử lớn, việc ứng dụng AI đúng cách có thể giúp nâng mức độ hài lòng của khách hàng (Customer Satisfaction) từ 35% lên 70% sau một chu kỳ triển khai.

Bà Hannie Phạm - Giám đốc Vận hành Preny A.I.

Phiên Đặc Biệt: Keynote Special – Tương lai Google A.I. Growth 2026+

Điểm nhấn được mong chờ nhất và giữ chân khách mời đến phút chót là phiên Keynote đặc biệt với sự xuất hiện của vị diễn giả bí ẩn đến từ nước ngoài. Tại đây, những nội dung chia sẻ độc quyền, các báo cáo dữ liệu mới nhất cùng dự báo chiến lược chưa từng xuất hiện trên truyền thông đã được vị chuyên gia này công bố, mang lại giá trị thiết thực dành riêng cho các khách mời tham dự trực tiếp tại hội trường.

Đòn bẩy cho cộng đồng doanh nghiệp bứt phá

Không chỉ dừng lại ở một diễn đàn chia sẻ tri thức, GGH 2026 còn khẳng định vị thế là điểm hẹn kết nối kinh doanh đẳng cấp. Sự kiện đã tạo không gian giao lưu trực tiếp giữa hàng trăm chủ doanh nghiệp, CMO và các nhà quản trị tiếp thị, mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược.

Khép lại sự kiện, Diễn đàn Google Growth Hacking 2026 đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cung cấp chiếc "la bàn" chiến lược. Sự kiện truyền tải thông điệp mạnh mẽ: Chủ động thích ứng với công nghệ Google A.I. là con đường tất yếu để sinh tồn và phát triển. Cùng với chuỗi 5 buổi webinar chuyên sâu hậu sự kiện, những giải pháp tại diễn đàn hứa hẹn sẽ trở thành đòn bẩy thiết thực giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tối ưu hóa chi phí vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh và tự tin bứt tốc doanh thu trên hành trình chuyển đổi số quốc gia.