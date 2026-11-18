Carlos Forbs tỏa sáng trong chiến thắng của Bồ Đào Nha

Trên sân Cardiff, đội tuyển Bồ Đào Nha có chuyến làm khách đầy thử thách trước Xứ Wales. Dù được đánh giá cao hơn, đoàn quân của HLV Jorge Jesus vẫn phải trải qua 90 phút thi đấu căng thẳng với nhiều tình huống bất ngờ.

Bruno Fernandes sớm đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước ở phút 11 bằng cú sút kỹ thuật vào góc cao khung thành. Tuy nhiên, lợi thế của đội khách chỉ duy trì được hai phút trước khi David Brooks ghi bàn gỡ hòa cho Xứ Wales.

Carlos Forbs ăn mừng bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho Bồ Đào Nha trong trận đấu trên sân Cardiff (Ảnh: AP)

Trận đấu tiếp tục diễn ra với tốc độ cao. Phút 40, Sorba Thomas tận dụng tình huống phản công nhanh để đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1. Dẫu vậy, Bồ Đào Nha nhanh chóng đáp trả khi Pedro Neto ghi bàn cân bằng tỷ số 2-2 trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, Carlos Forbs trở thành nhân vật quyết định. Phút 70, cầu thủ 22 tuổi có pha di chuyển thông minh, trước khi tung cú dứt điểm chìm đánh bại thủ môn Xứ Wales, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách.

Đáng chú ý, Forbs thi đấu với chiếc áo số 7 từng gắn liền với Cristiano Ronaldo. Số áo này được bổ sung một đường kẻ nhằm thể hiện sự tri ân dành cho cựu đội trưởng, người đã tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia vào ngày 5/11. Đây cũng là bàn thắng đặc biệt đối với Forbs, khi cả ba lần ra sân trước đó cho đội tuyển Bồ Đào Nha, anh đều vào sân từ băng ghế dự bị.

Những phút cuối trận, Bồ Đào Nha phải thi đấu thiếu người sau khi Pedro Neto nhận thẻ đỏ vì hai pha phạm lỗi liên tiếp. Tuy nhiên, Xứ Wales không thể tận dụng lợi thế quân số để tìm bàn gỡ. Chiến thắng giúp Bồ Đào Nha khép lại vòng bảng với 5 trận thắng sau 6 lượt đấu.

Haaland định đoạt tấm vé tứ kết ở phút 96

Ở trận đấu còn lại, Na Uy tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc khi đánh bại Đan Mạch 3-2 ngay trên sân khách. Trước trận, Đan Mạch chỉ cần một kết quả hòa để giữ vị trí thứ hai và giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, Erling Haaland cùng các đồng đội đã khiến cục diện bảng đấu thay đổi vào những phút cuối.

Erling Haaland cùng các đồng đội vỡ òa sau chiến thắng giúp Na Uy giành quyền vào tứ kết Nations League (Ảnh: AP)

Đội chủ nhà khởi đầu thuận lợi khi sớm tạo khoảng cách hai bàn. Haaland rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ngay trước giờ nghỉ, thắp lên hy vọng cho Na Uy. Sang hiệp hai, Martin Odegaard ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 84, đẩy trận đấu vào những phút cuối đầy căng thẳng.

Kịch tính lên đến đỉnh điểm ở phút bù giờ thứ sáu. Sau tình huống bóng chạm tay hậu vệ Joachim Andersen, trọng tài tham khảo VAR và quyết định cho Na Uy hưởng phạt đền. Trên chấm 11 mét, Haaland bình tĩnh đánh lừa thủ môn đối phương, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2.

Đây là bàn thắng thứ 68 của Haaland sau 61 lần khoác áo đội tuyển Na Uy, đồng thời nâng thành tích của anh tại Nations League lên 25 bàn, tiếp tục giữ vị trí chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu.

Erling Haaland thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 96, mang về chiến thắng ngược dòng 3-2 cho Na Uy (Ảnh: AP)

Với kết quả này, Bồ Đào Nha đứng đầu bảng với 15 điểm, Na Uy xếp thứ hai với 9 điểm, vượt qua Đan Mạch để giành quyền vào tứ kết. Bồ Đào Nha cùng Pháp, Đức và Anh nằm trong nhóm hạt giống, trong khi Na Uy, Bỉ, Hà Lan và Tây Ban Nha thuộc nhóm còn lại.

Các trận tứ kết sẽ diễn ra theo thể thức lượt đi và lượt về vào tháng 3/2027. Những đội giành chiến thắng sẽ góp mặt tại vòng chung kết Nations League tổ chức vào tháng 6/2027.

Nguồn: AP