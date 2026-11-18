Ngày 17/11, tại TP. Cần Thơ, UBND TP. Cần Thơ phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức "Hội nghị Xúc tiến đầu tư giữa TP. Cần Thơ với các đối tác Trung Quốc năm 2026" với chủ đề Kết nối - Hợp tác - Đồng hành.

Toàn cảnh Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại TP. Cần Thơ với các đối tác Trung Quốc

Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP. Cần Thơ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức, thu hút hơn 200 đại biểu từ các Bộ, ngành Trung ương, cơ quan đại diện thương mại, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam, Trung Quốc. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục mở rộng, trong khu nhu cầu tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực logistics và thu hút đầu tư vào các ngành chế biến, sản xuất tại ĐBSCL ngày càng rõ nét.

Cần Thơ có thể trở thành đầu mối logistics của ĐBSCL

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương - Nguyễn Anh Sơn đánh giá Cần Thơ có vị trí đặc biệt trong cấu trúc kinh tế của ĐBSCL - khu vực sản xuất nông nghiệp và thủy sản trọng điểm của Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương phát biểu tại hội nghị

Theo định hướng được đại diện Bộ Công Thương đưa ra, việc phát triển Cần Thơ thành trung tâm logistics và thương mại xuất nhập khẩu không chỉ phụ thuộc vào việc mở rộng hạ tầng, mà cần hình thành một hệ sinh thái kết nối từ vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến đến vận tải, cảng biển, cảng và thị trường quốc tế. Trên cơ sở đó, 5 nhóm giải pháp chiến lược được đề xuất cho giai đoạn 2026-2030.

Thứ nhất, phát triển logistics gắn với chuỗi giá trị

Cần Thơ cần tăng cường liên kết giữa vùng sản xuất, doanh nghiệp xuất khẩu, đơn vị vận tải và hệ thống cảng nhằm hình thành chuỗi logistics đồng bộ, qua đó giảm chi phí lưu thông và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa ĐBSCL. Một hướng nghiên cứu đáng chú ý là phát triển tuyến vận tải container quốc tế kết nối Cần Thơ với Nam Ninh và hệ thống cảng tại Quảng Tây, Trung Quốc. Nếu được triển khai phù hợp về hạ tầng và hiệu quả thương mại, các tuyến kết nối trực tiếp có thể mở thêm phương án vận chuyển cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong khu vực.

Thứ hai, đa dạng hóa hoạt động xuất nhập khẩu qua hệ thống cảng

Bên cạnh việc phục vụ các nhóm hàng nông sản và thủy sản chủ lực, Cần Thơ được định hướng nghiên cứu mở rộng các nhóm hàng xuất nhập khẩu khác nhằm nâng cao hiệu suất khai thác hạ tầng cảng và tạo thêm dư địa phát triển các dịch vụ thương mại liên quan. Trong đó, việc nghiên cứu khả năng nhập khẩu ô-tô dưới 16 chỗ ngồi, trang thiết bị, linh kiện đã qua sử dụng được đề cập trên cơ sở phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý, hạ tầng và yêu cầu quản lý chuyên ngành.

Thứ ba, tăng cường hợp tác kinh tế quốc tế và kết nối biên giới

Theo định hướng của Bộ Công Thương, Cần Thơ có thể nghiên cứu các mô hình hợp tác kinh tế xuyên biên giới, đồng thời tăng cường kết nối giữa hệ thống cảng và trung tâm logistics của Việt Nam với các đối tác Trung Quốc. Việc mở rộng kết nối cần được thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định quản lý ngoại thương và các cam kết quốc tế có liên quan.

Thứ tư, phát triển các dịch vụ logistics chuyên sâu

Một hướng đi khác là nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ phục vụ hàng quá cảnh, tạm nhập - tái xuất và tạm xuất - tái nhập. Để khai thác hiệu quả các loại hình này, Cần Thơ cần đồng thời phát triển hệ thống kho bãi, kho chuyên dụng và các dịch vụ logistics có khả năng đáp ứng yêu cầu quản lý hàng hóa, hải quan và ngoại thương.

Thứ năm, tạo thuận lợi cho nhập khẩu máy móc, công nghệ

Đối với mục tiêu thu hút các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao, việc tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận máy móc, thiết bị phù hợp là một yếu tố quan trọng. Cơ quan quản lý và địa phương được định hướng hỗ trợ doanh nghiệp nắm rõ quy định liên quan đến nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, công nghệ và môi trường.

Thu hút đầu tư vào chế biến, logistics và thương mại xuyên biên giới

Tại hội nghị, Cần Thơ giới thiệu lợi thế về vị trí địa lý, mạng lưới giao thông đường bộ, đường thủy, cảng, sân bay cùng nguồn nguyên liệu nông nghiệp và thủy sản phong phú. Các lĩnh vực được thành phố ưu tiên kêu gọi đầu tư gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo; chế biến sâu nông sản, thủy sản; nông nghiệp công nghệ cao; logistics, kho lạnh, vận tải và thương mại xuyên biên giới.

Trong giai đoạn 2026-2030, Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân trên 10%/năm, với tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tối thiểu 1-1,1 triệu tỷ đồng. Thành phố định hướng huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, tạo giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường.

Một số địa điểm được giới thiệu tới nhà đầu tư gồm Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ và Khu công nghiệp Sông Hậu 2, có quy mô khoảng 380 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến gần 6.000 tỷ đồng. Các khu vực này được kỳ vọng thu hút dự án sản xuất công nghiệp, chế biến nông sản - thủy sản, điện tử, cơ khí và logistics.

Từ xúc tiến đầu tư đến các dự án hợp tác cụ thể

Một điểm đáng chú ý tại hội nghị là việc các doanh nghiệp và đơn vị xúc tiến đầu tư ký kết các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), tạo cơ sở chuyển các nội dung trao đổi tại hội nghị thành hoạt động hợp tác cụ thể.

Trong đó, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Tây Đô ký kết hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang (VIMC Hậu Giang), hướng tới khai thác hiệu quả hơn hạ tầng hàng hải, nâng cao năng lực kho bãi và phát triển các giải pháp vận tải logistics tại khu vực.

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Tây Đô đồng thời ký MOU với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP. Cần Thơ. Nội dung hợp tác tập trung vào quảng bá, thu hút nguồn vốn đầu tư và mở rộng thị trường cho hàng hóa, nông sản Cần Thơ tại Trung Quốc và các thị trường quốc tế.

Bà Nguyễn Đỗ Diệu Linh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Tây Đô kí MOU với các đơn vị

Tăng cường kết nối Cần Thơ - Trung Quốc trong chuỗi cung ứng

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, định hướng phát triển Cần Thơ thành trung tâm logistics không chỉ mang ý nghĩa đối với hoạt động vận tải mà còn có thể tạo tác động lan tỏa tới toàn bộ chuỗi giá trị hàng hóa của ĐBSCL.

Việc kết nối tốt hơn giữa vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến, hệ thống kho lạnh, cảng và thị trường xuất khẩu có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian lưu chuyển hàng hóa và nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.