Hai hướng xử lý hồ sơ tại phường Tân Mỹ

Tổ công tác 1645 làm việc với các chủ đầu tư về hồ sơ cấp sổ hồng tại hai dự án ở phường Tân Mỹ. Dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, các bên rà soát vướng mắc và xem xét hướng xử lý cho từng hồ sơ.

Buổi làm việc của Tổ công tác 1645 về tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp sổ hồng

Ở dự án Vinaland Tower, chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận cho 295 căn hộ. Dự án đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án phát sinh tranh chấp đất đai. Cơ quan thi hành án đã có quyết định cưỡng chế tháo dỡ vật kiến trúc và giao quyền sử dụng đất.

Tổ công tác yêu cầu chủ đầu tư cam kết bằng văn bản về việc điều chỉnh quy hoạch và giấy chứng nhận. Các thủ tục này sẽ được thực hiện sau khi chấp hành quyết định thi hành án. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần làm rõ hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội. Đây là những nội dung cần làm rõ để có cơ sở xem xét hồ sơ.

Trong khi đó, với tháp S1, Tổ công tác thống nhất giải quyết hồ sơ cấp sổ hồng theo đề nghị của chủ đầu tư. Tháp S1 thuộc dự án khu chung cư kết hợp thương mại, dịch vụ và văn phòng tại lô B1, phường Tân Mỹ.

Rà soát nguồn gốc đất tại 3 dự án ở phường Vũng Tàu

Trao đổi về những vướng mắc liên quan đến hồ sơ đất đai của các dự án ở phường Vũng Tàu

Đối với ba dự án nghỉ dưỡng tại phường Vũng Tàu, cơ quan chức năng yêu cầu các chủ đầu tư rà soát hồ sơ. Cụ thể, các đơn vị cần cung cấp tài liệu làm rõ nguồn gốc đất trong quá trình cổ phần hóa. Qua đó, cơ quan chuyên môn sẽ xác định có phát sinh nghĩa vụ tài chính về đất đai hay không để có cơ sở xem xét hồ sơ cấp sổ hồng.



