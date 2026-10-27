“Bộ Bộ Kinh Tâm” bản Thái: Kỳ vọng vượt qua cái bóng của hai phiên bản Trung – Hàn

Ba phiên bản, ba dấu ấn riêng

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đồng Hoa, Bộ Bộ Kinh Tâm xoay quanh một cô gái hiện đại xuyên không về quá khứ, bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực giữa các hoàng tử. Giữa những âm mưu chốn cung đình, nhân vật chính phải đối diện với tình yêu, tình thân và những lựa chọn có thể thay đổi số phận.

Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long trong Bộ Bộ Kinh Tâm phiên bản Trung Quốc năm 2011 (Ảnh: Weibo)

Mối quan hệ giữa Nhược Hy và Tứ gia trở thành một trong những điểm nhấn của phim (Ảnh: Weibo)

Phiên bản Trung Quốc ra mắt năm 2011 với Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long từng tạo dấu ấn nhờ câu chuyện tình cảm nhiều trắc trở, không khí cung đình và hành trình trưởng thành của nữ chính Nhược Hy. Mối quan hệ giữa Nhược Hy và Tứ gia trở thành một trong những điểm nhấn của phim, góp phần tạo nên sức sống lâu dài cho tác phẩm trong lòng khán giả yêu phim cổ trang.

Dàn diễn viên Người tình ánh trăng trong poster quảng bá phim (Ảnh: NSX)

.Lee Jun Ki và IU trong Người tình ánh trăng phiên bản Hàn Quốc năm 2016 (Ảnh: NSX)

Đến năm 2016, phiên bản Hàn Quốc Người tình ánh trăng (Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo) với Lee Jun Ki và IU lựa chọn cách kể giàu kịch tính, nhấn mạnh những xung đột hoàng quyền và bi kịch tình cảm. Hình tượng Tứ hoàng tử Wang So của Lee Jun Ki, với vẻ ngoài lạnh lùng và nội tâm nhiều tổn thương, để lại dấu ấn riêng. Trong khi đó, IU mang đến hình ảnh Hae Soo có phần khác biệt, tạo nên mối quan hệ vừa lãng mạn vừa day dứt giữa hai nhân vật.

Dù cùng phát triển từ một cốt truyện, hai phiên bản không hoàn toàn giống nhau về cách xây dựng nhân vật, nhịp kể và sắc thái cảm xúc. Chính những khác biệt ấy giúp mỗi tác phẩm có chỗ đứng riêng, đồng thời khiến các phiên bản chuyển thể sau phải đối diện với sự so sánh từ khán giả.

Bản Thái và nỗ lực tạo bản sắc văn hóa

Với Scarlet Heart Thailand, GMMTV đưa câu chuyện xuyên không vào thành Alawi – không gian hư cấu được xây dựng từ những cảm hứng văn hóa khác nhau. Tu Tontawan đảm nhận hai vai Naboon và Fong Nuan, trong khi Win Metawin vào vai hoàng tử Mueang Fah. Dàn diễn viên còn có Nanon Korapat, Tay Tawan, Fourth Nattawat, Phuwin Tangsakyuen, Perth Tanapon và Force Jiratchapong.

Tu Tontawan trong vai Fong Nuan và Win Metawin trong vai Mueang Fah ở bản Thái (Ảnh: GMMTV)

Điểm đáng chú ý của phiên bản mới là nỗ lực tạo dựng diện mạo riêng thông qua phục trang, mỹ thuật và bối cảnh. Những hình ảnh trong trailer cho thấy không gian cổ trang được chăm chút, cùng trang phục và phong cách tạo hình khác biệt so với bản Trung Quốc và Hàn Quốc. Đây là hướng tiếp cận giúp tác phẩm không chỉ lặp lại câu chuyện quen thuộc mà còn mở ra một cách diễn giải mới cho khán giả.

Việc sử dụng các yếu tố văn hóa trong Scarlet Heart bản Thái cũng tạo ra những cuộc thảo luận (Ảnh: GMMTV)

Theo thông tin từ truyền thông Thái Lan, một số khán giả Myanmar nhận thấy trang phục trong đoạn giới thiệu có nét tương đồng với trang phục hoàng gia Myanmar cổ. Trước phản ứng này, GMMTV giải thích thành Alawi là địa danh hư cấu, với thiết kế chịu ảnh hưởng từ nghệ thuật và văn hóa Lanna, các nhóm người Tai, Trung Quốc và Myanmar; nhà sản xuất khẳng định không có ý định xem tất cả những yếu tố đó là văn hóa Thái Lan.

Diễn xuất và phản ứng hóa học là bài toán lớn

Bên cạnh bối cảnh, diễn xuất vẫn là yếu tố quyết định khả năng chinh phục khán giả. Sau khi trailer được công bố, một bộ phận người xem nhận xét lớp trang điểm của Win Metawin khá đậm, trong khi biểu cảm ở một số phân cảnh chưa tạo được cảm giác tự nhiên. Ngô Kỳ Long và Lee Jun Ki vì thế được nhắc lại như những hình mẫu đã tạo dấu ấn mạnh với vai Tứ hoàng tử trong hai phiên bản trước.

Các hình ảnh phục trang, bối cảnh cổ trang trong trailer Scarlet Heart Thailand (Ảnh: GMMTV)

Dẫu vậy, đánh giá diễn xuất chỉ qua trailer vẫn còn nhiều hạn chế. Một đoạn giới thiệu ngắn khó thể hiện đầy đủ diễn biến tâm lý, sự chuyển biến của nhân vật hay cách các diễn viên phối hợp trong những phân cảnh dài. Với câu chuyện đặt nặng tình yêu, mất mát và đấu tranh nội tâm như Bộ Bộ Kinh Tâm, những chi tiết này cần được nhìn nhận qua toàn bộ tác phẩm.

Mối quan hệ giữa Tu Tontawan và Win Metawin cũng là điểm được mong đợi. Khán giả không chỉ chờ đợi sự ăn ý của cặp đôi mà còn muốn thấy cách hai diễn viên thể hiện sức hút, mâu thuẫn và những lựa chọn khó khăn của nhân vật. Bên cạnh đó, cuộc cạnh tranh giữa bảy hoàng tử sẽ là thử thách đối với dàn diễn viên, đòi hỏi mỗi người tạo được cá tính riêng thay vì chỉ dựa vào ngoại hình.

Kỳ vọng tạo dấu ấn mới cho câu chuyện kinh điển

Scarlet Heart Thailand dự kiến lên sóng từ ngày 4/11/2026 trên kênh one31, phát vào tối thứ Tư và thứ Năm hằng tuần; bản xem lại được phát hành trên ứng dụng oneD.

Sức hút của hai phiên bản trước vừa là lợi thế, vừa tạo áp lực cho bản Thái. Khán giả đã quen với những mối tình nhiều day dứt và các nhân vật có chiều sâu, vì vậy một bản làm lại khó chỉ dựa vào dàn sao nổi tiếng hay phần hình ảnh bắt mắt để tạo khác biệt.

Điều được kỳ vọng là bộ phim có thể cân bằng giữa tinh thần cốt truyện gốc và bản sắc riêng của mình: xây dựng nhân vật thuyết phục, giữ được sức nặng của những lựa chọn tình cảm, đồng thời xử lý các yếu tố văn hóa một cách tinh tế. Nếu làm được điều đó, Scarlet Heart Thailand có cơ hội vượt ra khỏi vị thế một phiên bản làm lại để trở thành tác phẩm có dấu ấn riêng.