Rating "100 ngày nói dối" tăng vọt ở tập 6

Theo dữ liệu từ Nielsen Korea, tập 6 của "100 ngày nói dối" phát sóng vào ngày 25 vừa qua đã ghi nhận mức rating trung bình toàn quốc đạt 9,5%. Bên cạnh đó, thời điểm cao nhất chạm mốc 10,4%. Thành tích này đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc lên tới 3% so với tập 5.

Diễn xuất của dàn sao giúp "100 ngày nói dối" đạt rating 9,5% trong tập 6 (Ảnh: tvN)

Khởi đầu với mức rating 5,3% trong tập 1, bộ phim duy trì đà tăng trưởng ổn định. Đặc biệt, tác phẩm hiện dẫn đầu khung giờ phát sóng trên tất cả các kênh, bao gồm các đài truyền hình quốc gia. Đồng thời, "100 ngày nói dối" cũng dẫn đầu lượng người xem trong nhóm khán giả mục tiêu từ 20 đến 49 tuổi.

Nhiều tình tiết giúp "100 ngày nói dối" thu hút khán giả

Thành tích ấn tượng này đến từ nhiều diễn biến gay cấn của bộ phim. Ở tập này, nhân vật Lee Ga-kyung (Kim Yoo-jung thủ vai) đã từ bỏ ý định rút lui khỏi các hoạt động tình báo. Cô tiếp tục nhận nhiệm vụ mới từ You So-ran (do Kim Hyun-joo đóng), với mục tiêu là phải lôi kéo bằng được Sato Hideo (do Park Jin-young thủ vai) về phía mình. Thế nhưng, Sato Hideo cũng đang rơi vào tình thế buộc phải giành được sự tín nhiệm của truyền thông nhằm kiểm soát báo chí nước ngoài.

"100 ngày nói dối" thu hút khán giả nhờ loạt tình tiết gay cấn (Ảnh: tvN)

Một phân cảnh đắt giá khác diễn ra trong cuộc thẩm vấn Geum Seok-jung (do Kam Woo-sung đóng). Tại đây, Ga-kyung đã dùng vai trò thông dịch để ngầm báo tin You So-ran vẫn sống cho ông. Cuối tập 6, mối quan hệ giữa hai nhân vật chính có sự biến chuyển lớn khi Sato Hideo dang tay ôm lấy Lee Ga-kyung trong lúc cô bật khóc nức nở vì hay tin Geum Seok-jung qua đời.

Nhân vật Lee Ga-kyung bật khóc khi hay tin Seok Jung qua đời (Ảnh: tvN)

"100 ngày nói dối" là bộ phim truyền hình thuộc thể loại tình báo, gián điệp kết hợp với lãng mạn và lịch sử. Nội dung tác phẩm xoay quanh cuộc chạm trán và thỏa thuận kéo dài 100 ngày giữa một nữ đạo chích bị ép làm điệp viên và một nam thông dịch viên làm việc cho Phủ Tổng đốc Nhật Bản tại Triều Tiên.

Nguồn tin: Dispatch