Loạt phim, chương trình và album mới đáng chú ý trên các nền tảng trực tuyến cuối tháng 10

Phim mới và loạt phim được mong đợi

Ngày 28/10, Minions & Monsters ra mắt trên Peacock. Đây là phần phim thứ ba của loạt Minions và là tác phẩm thứ bảy thuộc thương hiệu Despicable Me. Lấy bối cảnh Hollywood thập niên 1920, phim kể về hành trình những chú Minions trở thành ngôi sao phim câm và bắt tay thực hiện một bộ phim quái vật.

Một cảnh trong phim hoạt hình Minions & Monsters (Ảnh: AP)

Cùng ngày, phim tài liệu Hanging by a Wire lên sóng Paramount+, tái hiện vụ giải cứu tám người mắc kẹt trên cáp treo tại Pakistan năm 2023 thông qua tư liệu lưu trữ và lời kể của những người liên quan.

Ở mảng truyền hình, Netflix giới thiệu loạt phim tài liệu ba tập The One About Matthew Perry, nhìn lại cuộc đời nam diễn viên nổi tiếng với vai Chandler Bing trong Friends. Tác phẩm có sự tham gia chia sẻ của người thân, bạn bè và cộng sự, cùng những hình ảnh, video chưa từng công bố.

Trong khi đó, Dexter: Resurrection trở lại với mùa thứ hai vào ngày 30/10 trên Paramount+. The Gilded Age cũng chuẩn bị bước sang mùa thứ tư, dự kiến phát hành ngày 1/11 trên HBO Max.

Daddy Yankee và Nickelback ra mắt album mới

Ở lĩnh vực âm nhạc, Daddy Yankee phát hành album La Postal vào ngày 30/10. Gồm 15 ca khúc, album được xây dựng như những bức thư gửi đến tình yêu, từ tình cảm đôi lứa, gia đình đến tình yêu bản thân.

Bìa album La Postal của Daddy Yankee (Ảnh: AP)

Ban nhạc rock Canada Nickelback cũng ra mắt album phòng thu thứ 11 mang tên Everything Under the Sun trong cùng ngày. Sản phẩm có sự góp mặt của Sammy Hagar và diễn viên Ryan Reynolds.

Bên cạnh đó, ca sĩ nhạc đồng quê Dustin Lynch phát hành album thứ bảy Clean Slate, gồm 12 ca khúc xoay quanh tình yêu, ký ức, những lựa chọn trong cuộc sống và các giá trị quan trọng với mỗi người.

Danh sách phát hành tuần này cho thấy sự đa dạng của thị trường giải trí trực tuyến, khi phim hoạt hình, phim tài liệu, loạt phim truyền hình và album mới cùng hướng đến nhiều nhóm khán giả khác nhau.

Nguồn: AP