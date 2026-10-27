CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Văn hóa - Giải trí

Loạt phim, chương trình và album mới đáng chú ý trên các nền tảng trực tuyến cuối tháng 10

THÙY DƯƠNG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Tuần cuối tháng 10 mang đến nhiều lựa chọn giải trí mới trên các nền tảng trực tuyến, từ phim hoạt hình Minions & Monsters, loạt phim tài liệu về cố diễn viên Matthew Perry đến album mới của Daddy Yankee và mùa thứ tư của The Gilded Age.

Phim mới và loạt phim được mong đợi

Ngày 28/10, Minions & Monsters ra mắt trên Peacock. Đây là phần phim thứ ba của loạt Minions và là tác phẩm thứ bảy thuộc thương hiệu Despicable Me. Lấy bối cảnh Hollywood thập niên 1920, phim kể về hành trình những chú Minions trở thành ngôi sao phim câm và bắt tay thực hiện một bộ phim quái vật.

Loạt phim, chương trình và album mới đáng chú ý trên các nền tảng trực tuyến cuối tháng 10 - Ảnh 1.

Một cảnh trong phim hoạt hình Minions & Monsters (Ảnh: AP)

Cùng ngày, phim tài liệu Hanging by a Wire lên sóng Paramount+, tái hiện vụ giải cứu tám người mắc kẹt trên cáp treo tại Pakistan năm 2023 thông qua tư liệu lưu trữ và lời kể của những người liên quan.

Ở mảng truyền hình, Netflix giới thiệu loạt phim tài liệu ba tập The One About Matthew Perry, nhìn lại cuộc đời nam diễn viên nổi tiếng với vai Chandler Bing trong Friends. Tác phẩm có sự tham gia chia sẻ của người thân, bạn bè và cộng sự, cùng những hình ảnh, video chưa từng công bố.

Trong khi đó, Dexter: Resurrection trở lại với mùa thứ hai vào ngày 30/10 trên Paramount+. The Gilded Age cũng chuẩn bị bước sang mùa thứ tư, dự kiến phát hành ngày 1/11 trên HBO Max.

Daddy Yankee và Nickelback ra mắt album mới

Ở lĩnh vực âm nhạc, Daddy Yankee phát hành album La Postal vào ngày 30/10. Gồm 15 ca khúc, album được xây dựng như những bức thư gửi đến tình yêu, từ tình cảm đôi lứa, gia đình đến tình yêu bản thân.

Loạt phim, chương trình và album mới đáng chú ý trên các nền tảng trực tuyến cuối tháng 10 - Ảnh 2.

Bìa album La Postal của Daddy Yankee (Ảnh: AP)

Ban nhạc rock Canada Nickelback cũng ra mắt album phòng thu thứ 11 mang tên Everything Under the Sun trong cùng ngày. Sản phẩm có sự góp mặt của Sammy Hagar và diễn viên Ryan Reynolds.

Bên cạnh đó, ca sĩ nhạc đồng quê Dustin Lynch phát hành album thứ bảy Clean Slate, gồm 12 ca khúc xoay quanh tình yêu, ký ức, những lựa chọn trong cuộc sống và các giá trị quan trọng với mỗi người.

Danh sách phát hành tuần này cho thấy sự đa dạng của thị trường giải trí trực tuyến, khi phim hoạt hình, phim tài liệu, loạt phim truyền hình và album mới cùng hướng đến nhiều nhóm khán giả khác nhau.

Nguồn: AP

Tin liên quan

Sofia Coppola hoàn thành bộ phim tài liệu còn dang dở của mẹ

Sofia Coppola hoàn thành bộ phim tài liệu còn dang dở của mẹ

(HTV) - Đạo diễn Sofia Coppola hoàn thành bộ phim tài liệu Making Marie Antoinette từ những thước phim do mẹ cô, Eleanor Coppola, ghi lại năm 2005. Tác phẩm hé lộ quá trình sáng tạo phía sau bộ phim Marie Antoinette, đồng thời lưu giữ góc nhìn nghệ thuật của Eleanor trước khi bà qua đời vào năm 2024.

Chị chị em em 3: Khi nhà làm phim kể lại hình tượng Thị Mầu bằng ngôn ngữ điện ảnh

Chị chị em em 3: Khi nhà làm phim kể lại hình tượng Thị Mầu bằng ngôn ngữ điện ảnh

(HTV) - Chị chị em em 3 làm mới hình tượng Thị Mầu bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa. Phim quy tụ Chi Pu, Kỳ Duyên và Ninh Dương Lan Ngọc, dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò

Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò

Show nổi bật 11:05 26/10/2026

(HTV) - Tình trường có thể “đếm bằng cả ngón chân”, Thanh Thanh vẫn giữ quan niệm yêu ai cũng xem như mối tình đầu. Sự hài hước, thẳng thắn của cô gái tạo nên màn mai mối thú vị, trước khi cả hai cùng bấm nút, chính thức chốt kèo tại Bạn muốn hẹn hò.

Nặng lòng với đàn ngựa giữa những đổi thay của nghề | Người chung quanh ta

Nặng lòng với đàn ngựa giữa những đổi thay của nghề | Người chung quanh ta

Show nổi bật 15:35 26/10/2026

(HTV) - Hoạt động đua ngựa dần thu hẹp khiến công việc gắn bó từ thuở nhỏ của anh Lê Tiến Tông trải qua nhiều khó khăn. Thế nhưng, tại Saigon Farm Horse ở phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh, anh vẫn bền bỉ chăm sóc đàn ngựa và tìm cách duy trì nghề.

Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 09:30 26/10/2026

(HTV) - Không cần vận động quá nhiều, các thành viên Running Man 4 vẫn khiến khán giả bật cười với thử thách ăn bánh bí mật. Từ những màn chối quanh co, đến biểu cảm no căng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trò chơi trở thành cuộc đấu trí hài hước, trong đó Tám Quân và Tư Ngọc đều tạo được dấu ấn riêng.

Xét xử 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm về 4 tội danh

Xét xử 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm về 4 tội danh

Xã hội 11:19 26/10/2026

Sáng 26/10, TAND TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và các vi phạm liên quan.

Xem thêm