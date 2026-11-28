Bhutan là một trong số ít quốc gia trên thế giới không sử dụng đèn giao thông. Thay vào đó, việc điều tiết giao thông tại các giao lộ đông đúc chỉ dựa vào cảnh sát và ý thức tuân thủ luật lệ của người lái xe. Mô hình này vẫn được duy trì nhờ thói quen nhường đường và sự tôn trọng người đi bộ.

Tại thủ đô Thimphu, cảnh sát giao thông sử dụng tín hiệu bằng tay để hướng dẫn phương tiện dừng hoặc đi tiếp. Người lái xe được yêu cầu tuân thủ giới hạn tốc độ, chú ý người đi bộ, và các quy tắc an toàn.

Cảnh sát giao thông dùng tay điều tiết phương tiện tại thủ đô Thimphu, Bhutan - nơi không lắp đặt đèn giao thông

Ông Vivek - Khách du lịch chia sẻ: “Mọi người đều rất cẩn thận khi tôi muốn băng qua đường. Họ tôn trọng vạch kẻ dành cho người đi bộ, điều ít thấy ở nhiều quốc gia khác. Tôi nghĩ hệ thống này hoạt động tốt vì hành vi của người lái xe quan trọng hơn đèn giao thông”.

Nhịp sống giao thông và các phương tiện lưu thông trên tuyến phố tại Bhutan

Theo người dân địa phương, việc sử dụng tín hiệu bằng tay đã trở thành thói quen qua nhiều thập kỷ. Bhutan ghi nhận 103 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông trong năm 2025, tương đương chỉ khoảng hơn 0,01% dân số. Ý thức chấp hành luật lệ được xem là yếu tố góp phần duy trì mô hình giao thông đặc biệt này.