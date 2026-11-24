Lắng đọng giai điệu đờn ca tài tử giữa không gian bệnh viện

Văn hóa truyền thống không chỉ là những giá trị được gìn giữ qua thời gian, mà còn mang sức mạnh kết nối và xoa dịu tâm hồn con người trong cuộc sống hôm nay. Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, những làn điệu đờn ca tài tử ngọt ngào, sâu lắng do các nghệ nhân, nghệ sĩ biểu diễn đã tạo nên một không gian giao lưu gần gũi, giúp người bệnh và thân nhân có những phút giây thư giãn nhẹ nhàng giữa quá trình điều trị.

Các bạn trẻ biểu diễn nhạc cụ dân tộc trong chương trình đờn ca tài tử tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Chia sẻ về lần biểu diễn đặc biệt này, Nghệ nhân Ưu tú Ái Hằng bày tỏ niềm xúc động khi lần đầu tiên được mang bộ môn nghệ thuật đặc sắc đã được UNESCO công nhận đến phục vụ trực tiếp cho các bệnh nhân, góp phần thực hiện sứ mệnh bảo tồn và lan tỏa di sản văn hóa dân tộc.

Gửi gắm lời chúc bình an qua từng nét chữ thư pháp

Bên cạnh việc thưởng thức âm nhạc dân tộc, người bệnh còn được trực tiếp trải nghiệm nghệ thuật thư pháp, tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc của những con chữ như Tâm, An, Phúc, Nhẫn và nhận về những bức thư pháp kèm lời chúc bình an từ ban tổ chức.

Không khí giao lưu thư pháp ấm áp giữa y bác sĩ và người bệnh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Theo ông Tiến sĩ - Bác sĩ Võ Hồng Minh Công - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chuỗi hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho cả nhân viên y tế lẫn người bệnh, đồng thời kết hợp trao tặng nhiều phần quà hỗ trợ thiết thực. Từ tiếng đàn, lời ca đến từng nét mực thư pháp, chương trình đã góp phần kiến tạo một môi trường y tế nhân văn, nơi sự chăm sóc chuyên môn luôn song hành cùng tình yêu thương và sự sẻ chia.