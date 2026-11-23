Nghiên cứu thuốc miễn dịch đường uống điều trị ung thư gan

Nghiên cứu quốc tế VISTA-2 tập trung đánh giá thuốc uống RBS2418 do một công ty công nghệ sinh học của Mỹ phát triển. Thuốc được nghiên cứu sử dụng kết hợp với phác đồ điều trị miễn dịch hiện có, hướng đến nâng cao hiệu quả điều trị ung thư gan.

Hội nghị giới thiệu nghiên cứu thuốc miễn dịch đường uống tiềm năng trong điều trị ung thư gan

Tại Hội nghị Ung thư Nội khoa châu Âu (ESMO) 2026, các dữ liệu bước đầu về RBS2418 cho thấy thuốc có tín hiệu kích hoạt hoạt động của hệ miễn dịch ngay bên trong khối u. Đồng thời, nghiên cứu ghi nhận thời gian sống toàn bộ tăng đáng kể ở một số nhóm bệnh nhân có đặc điểm sinh học phù hợp. Tuy nhiên, đây mới là những kết quả ban đầu, cần tiếp tục được đánh giá qua các giai đoạn nghiên cứu tiếp theo để xác định tính an toàn và hiệu quả điều trị.

Việt Nam tham gia nghiên cứu quốc tế về điều trị ung thư gan

Ông Nguyễn Ngô Quang - Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế cho biết, kết quả nghiên cứu giai đoạn 1 được công bố tại Hoa Kỳ đã bước đầu ghi nhận tính an toàn và tín hiệu hiệu quả của thuốc.

Đội ngũ y bác sĩ thực hiện xét nghiệm, phân tích mẫu bệnh phẩm và tư vấn điều trị cho người bệnh

Việc triển khai nghiên cứu giai đoạn 2A và 2B tại Việt Nam sẽ mang lại những kết quả khả quan, góp phần đánh giá thêm tiềm năng ứng dụng của liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư gan.

Việt Nam là một trong bốn quốc gia tham gia nghiên cứu VISTA-2. Dự kiến, 40 bệnh nhân sẽ được tuyển chọn tại hai cơ sở Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, trong tổng số tối đa 220 bệnh nhân tham gia trên toàn thế giới.

Hệ thống trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác xét nghiệm, nghiên cứu và chẩn đoán bệnh ung thư

Việc tham gia nghiên cứu quốc tế tạo cơ hội để Việt Nam tiếp cận các hướng điều trị mới, đồng thời đóng góp dữ liệu khoa học phục vụ quá trình đánh giá hiệu quả và tính an toàn của thuốc RBS2418 đối với bệnh nhân ung thư gan.



