Giao mùa làm gia tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp

Tại tọa đàm "Nhiễm trùng hô hấp cộng đồng và chiến lược dự phòng hiệu quả", các chuyên gia y tế tập trung phân tích những tác nhân gây bệnh thường gặp. Đồng thời, chương trình đề cập các yếu tố khiến nhiễm trùng hô hấp có nguy cơ diễn tiến nặng.

Toàn cảnh toạ đàm "Nhiễm trùng hô hấp cộng đồng và chiến lược dự phòng hiệu quả"

Theo PGS.TS Bác sĩ Trần Văn Ngọc - Chủ tịch Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh, thời điểm giao mùa là điều kiện khiến mật độ virus, vi khuẩn và nấm gia tăng. Qua đó, nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cũng tăng lên đáng kể.

Đáng chú ý, trẻ em dưới 5 tuổi và người trên 65 tuổi là những nhóm dễ bị tổn thương. Nguy cơ càng cao đối với những người đang mắc các bệnh lý nền.

Các bác sĩ, chuyên gia y tế tập trung trao đổi và phân tích những vấn đề xung quanh tọa đàm

ThS.BS Cao Xuân Minh - Tổng Giám đốc Hệ thống Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh cho biết người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh lý như tim mạch, tiểu đường, tăng huyết áp và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Khi tuổi tác tăng, chức năng phổi và các cơ quan cũng suy giảm.

Vì vậy, nhiễm trùng hô hấp có thể khiến tình trạng sức khỏe của người cao tuổi trở nên nghiêm trọng hơn. Bệnh còn làm gia tăng nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn, nhập viện và tử vong. Đặc biệt, tình trạng nhiễm trùng có thể khiến các bệnh nền sẵn có diễn tiến nặng hơn.

Tăng cường giám sát, chủ động bảo vệ sức khỏe hô hấp cộng đồng

Trước nguy cơ bệnh gia tăng theo mùa, ngành y tế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai các giải pháp giám sát và phát hiện sớm tác nhân gây bệnh.

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho biết ngành y tế Thành phố đang củng cố hệ thống giám sát trọng điểm đối với hội chứng cúm, viêm phổi nặng và các tác nhân gây bệnh.

Bên cạnh đó, Thành phố tăng cường liên thông dữ liệu giữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, các bệnh viện và hệ thống phòng xét nghiệm. Việc kết nối này nhằm phát hiện sớm những biến đổi dịch tễ, kịp thời cảnh báo và chủ động ứng phó với dịch bệnh theo mùa.

Theo các chuyên gia, bảo vệ sức khỏe hô hấp cộng đồng không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế. Công tác này cần sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, đội ngũ chuyên môn và ý thức chủ động của mỗi người dân

Tọa đàm "Nhiễm trùng hô hấp cộng đồng và chiến lược dự phòng hiệu quả" do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh và Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh tổ chức. Chương trình góp phần cung cấp thông tin chuyên môn, nâng cao nhận thức cộng đồng về nguy cơ nhiễm trùng hô hấp và tầm quan trọng của việc chủ động phòng bệnh trong thời điểm giao mùa.