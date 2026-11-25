Bellingham và Mbappé giúp Real Madrid nối dài mạch thắng

Real Madrid tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại Champions League khi ngược dòng đánh bại PSV Eindhoven với tỷ số 5-1. Đội khách mở tỷ số ở phút 32 nhờ quả phạt đền của Ivan Perisic. Tuy nhiên, Federico Valverde nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Điểm nhấn đến sau giờ nghỉ khi Jude Bellingham được tung vào sân (Ảnh: AP)

Điểm nhấn đến sau giờ nghỉ khi Jude Bellingham được tung vào sân. Tiền vệ người Anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 bằng cú vô-lê đẹp mắt, đưa bóng đi vòng cung và chạm cột dọc trước khi vào lưới. Kylian Mbappé lập cú đúp ở các phút 64 và 84, tiếp tục duy trì thành tích ghi bàn trong mọi trận đấu Champions League mùa này. Vinícius Júnior ấn định chiến thắng 5-1 ở phút 87.

Kylian Mbappé lập cú đúp ở các phút 64 và 84, tiếp tục duy trì thành tích ghi bàn trong mọi trận đấu Champions League mùa này (Ảnh: AP)

Đây là chiến thắng thứ năm liên tiếp của Real Madrid tại vòng đấu giải, đồng thời nối dài chuỗi thắng trên mọi đấu trường lên 10 trận. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiện có 15 điểm.

Man City hòa Napoli, Arsenal bị Dortmund cầm chân

Trái ngược với Real Madrid, Manchester City tiếp tục trải qua một trận đấu không như mong đợi. Đội chủ sân Etihad hai lần bị Napoli dẫn trước, sau các bàn thắng của Rasmus Højlund và Noa Lang. Ayyoub Bouaddi gỡ hòa cho Man City, trước khi Rayan Cherki lập công ở phút 86, giúp đội nhà giữ lại kết quả hòa 2-2.

Đáng chú ý, Kevin De Bruyne có màn trở lại sân Etihad trong màu áo Napoli và nhận được sự cổ vũ khi rời sân (Ảnh: AP)

Ở trận cầu đáng chú ý khác, Arsenal hòa Borussia Dortmund 1-1. Viktor Gyökeres mở tỷ số cho đại diện nước Anh ở phút 10, nhưng Maximilian Beier gỡ hòa ở phút 55. Arsenal tiếp tục duy trì thành tích bất bại trong hai năm ở vòng đấu giải Champions League.

Como cũng gây chú ý khi đánh bại AEK với tỷ số 1-0, qua đó vươn lên vị trí thứ ba với 12 điểm sau năm lượt trận. Trong khi đó, Bodø/Glimt và Galatasaray lần lượt giành chiến thắng 1-0 trước LASK và Aston Villa. Feyenoord hòa Porto 0-0, còn Lens nhận thất bại 1-3 trước Leipzig.

Nguồn tin: AP