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Thể thao

Harry Kane ghi bàn ở trận thứ 100 tại Bundesliga

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Harry Kane ghi bàn thắng thứ 102 tại Bundesliga trong lần ra sân thứ 100 cho Bayern Munich, góp công vào chiến thắng 6-1 trước RB Leipzig.

Harry Kane ghi bàn ở trận thứ 100 tại Bundesliga - Ảnh 1.

Harry Kane ghi bàn ở trận thứ 100 tại Bundesliga (Ảnh: Bundesliga)

Harry Kane đánh dấu cột mốc 100 trận tại Bundesliga bằng bàn thắng trong chiến thắng đậm của Bayern Munich trước RB Leipzig. Trận đấu diễn ra ngày 17/10 trên sân Allianz Arena.

Bayern khởi đầu mạnh mẽ với bàn mở tỉ số của Luis Díaz ở phút 12. Aleksandar Pavlović nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 26, trước khi Michael Olise ghi bàn thứ ba ở phút 34. Díaz tiếp tục lập công ở phút 47, giúp Bayern dẫn 4-0.

Đến phút 53, Kane đệm bóng cận thành sau đường chuyền của Nathaniel Brown, nâng tỉ số lên 5-0. Díaz hoàn tất cú hat-trick ở phút 69. Andrija Maksimović ghi bàn danh dự cho Leipzig trong thời gian bù giờ, ấn định tỉ số 6-1.

Chiến thắng giúp Bayern trở lại ngôi đầu Bundesliga với 14 điểm, xếp trên Borussia Dortmund nhờ hiệu số bàn thắng bại. Dortmund bị Union Berlin cầm hòa 0-0.

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